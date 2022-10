Natalie schämt sich fast, wie begeistert sie gerade von Disney Dreamlight Valley ist

»Wir singen alle Tiere groß und klein! Und alles was da kreucht und fleucht stimmt ein! Der Simba wird bald König, er allein! Oh, ich will jetzt gleich König seiiiiin!« Habt ihr mitgesungen? Ihr habt mitgesungen, gebt es zu! In uns allen steckt doch in Wahrheit ein echter Disney-Nerd.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heute spricht Kollegin Natalie schamvoll von ihrer neuesten Leidenschaft für Disney Dreamlight Valley. Eigentlich gibt es eine Menge auszusetzen an der Lebenssimulation, in der Disney-Charaktere aus König der Löwen, Toy Story, Entenhausen und Co. friedlich zusammenleben. Was sie aber daran begeistert und wie Géraldine ihre erste negative Podcast-Review zelebriert - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Wenn ihr jetzt selbst List auf Dreamlight Valley bekommen habt, dann schaut doch mal in Natalies Guide vorbei:

7 3 Disney Dreamlight Valley Guide: 7 Tipps, die ich gerne vor Spielstart gekannt hätte

