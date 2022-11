Grounded: So begeistert war ich seit acht Jahren von keinem Survival-Spiel mehr

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern unter euch wird doch sicher schon einmal der Name unseres Redaktions-Trainees Alex ins Auge gesprungen sein. Aber wusstet ihr eigentlich, dass sich hinter Alex ein echter Survival-Experte verbirgt? (Und damit meinen wir nicht, dass hinter ihm ein Survival-Experte herumsteht.)

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Was Grounded für Alex zu so einem guten Survival-Spiel macht, warum es ihn endlich wieder so begeistert wie damals seine große Survival-Liebe Rust und wie sympathisch Alex' Stimme eigentlich klingt - das und noch viel mehr hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

