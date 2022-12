WoW Dragonflight ist genau das Addon, auf das ich gewartet habe

Folgende Dinge auf der Welt liebt Mary ganz besonders: Ihre beiden Katzen Herbert und Fridolin, Dating-Simulatoren mit sexy Menschen in Smokings und natürlich harte Raids in World of Warcraft. Wie passt das zusammen? Gar nicht, und genau das macht unsere liebe Mary ja so einzigartig!

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Ehrensache, dass Mary zum neuen Addon WoW Dragonflight direkt am Start ist. Was sie dem neuen kuriosen Volk der Drachenmenschen abgewinnen kann, warum die Anfangstage eine besondere Magie versprühen, welche Details sie endgültig vom Addon überzeugt haben - und was das ganze eigentlich mit der Erinnerung an ein lang verdrängtes Kinder-MMO zu tun haben ... Das und noch viel mehr hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

