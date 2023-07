Das beste Spiel aller Zeiten hat ein inoffizielles Prequel - und das sieht jetzt schöner aus als je zuvor

Eine beliebte Portal-Mod wurde in RTX Remix neu aufgelegt und sieht noch besser aus als je zuvor. (Quelle: NyKo18 via Steam)

Und GLaDOS sprach: Es werde Licht!

So oder so ähnlich könnte die Idee hinter der Portal: RTX getauften Neuauflage gelautet haben, in der Nvidia den legendären Puzzle-Klassiker mit frischem Raytracing und beeindruckenden Lichteffekten ausgestattet hat.

Im Zuge dessen wurde auch das RTX Remix -Feature angekündigt, mit dem selbst kleinere Modding-Teams Remastered-Versionen zu älteren Spielen mit Raytracing und DLSS ausstatten können.

Als eine der ersten mit RTX Remix erstellten Modifikationen steht seit gestern Abend das Portal: Prelude RTX genannte Prequel zur Verfügung, welches kostenlos über Steam heruntergeladen werden kann. Voraussetzung hierfür ist der Besitz des ursprünglichen Hauptspiels.

Eine erste Vorschau gibt es auf Youtube:

Nicht nur Raytracing, sondern auch schnelle Ladezeiten

Acht Monate soll die Umsetzung von Portal: Prelude RTX in Nvidias Remix-Tool gedauert haben; verantwortlich war ein fünfköpfiges Team rund um den Mod-Schöpfer NykO18 sowie den in der Szene bekannten Modder Kralich .

Überarbeitet wurde die Mod unter anderem mit neuen, hochauflösenden Texturen sowie schickeren High-Polygon-Modellen, die Portal: Prelude in Verbindung mit Raytracing in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Zusätzlich dazu hat das Mod-Team auch den Support für das KI-Upscaling DLSS 3, Nvidia Reflex und das neue RTX IO hinzugefügt.

RTX IO basiert auf GDeflate, einem offenen GPU-Standard zur Komprimierung. Dieser wird unter anderem von Microsofts DirectStorage sowie AMDs Vulkan Extensions genutzt, was in Portal: Prelude RTX wiederum zu deutlich schnelleren Ladezeiten führt:

RTX IO soll auch im kommenden Ratchet & Clank: Rift Apart eine Rolle spielen, wie Nvidia im kürzlich erschienenen Artikel zum Geforce-Treiber-Update auf Version 536.67 erklärt.

Knackige Hardware-Anforderungen

Nun sei noch erwähnt, dass für das Maximum an Lichteffekten und grafischen Details ebenso wie für das Hauptspiel ordentlich potente Hardware benötigt wird.

Auf der Steam-Seite wird unter den empfohlenen Specs etwa eine Geforce RTX 3080 gelistet, um die Portal-Mod vergleichsweise flüssig laufen zu lassen, für 4K-Auflösung sollte eine RTX 4080 genutzt werden.

Hinzu kommen ein Intel Core i7-9700K respektive ein AMD Ryzen 5 3600 als Prozessor sowie 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, die in den empfohlenen Systemanforderungen zu finden sind.

Das Ergebnis kann sich auf maximalen Einstellungen dafür absolut sehen lassen, jedes Frame in Portal: Prelude RTX sieht atemberaubend schön aus - ich muss es wissen, schließlich hatte ich bei meinem kümmerlichen Setup mehrere Sekunden Zeit, mir jedes Frame einzeln anzusehen.

Habt ihr die Prequel-Mod zu Portal bereits installiert und angetestet? Wie gefallen euch die neuen Lichteffekte zu Portal: Prelude RTX? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!