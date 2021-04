Diese Gratis-Spiele bekommen Amazon-Prime-Kunden im Mai

Amazon-Prime Kunden können sich freuen: Im Mai 2021 gibt es nämlich wieder ein paar PC-Spiele geschenkt. Habt ihr die Spiele erst einmal eurer Bibliothek hinzugefügt, stehen sie euch für immer zur Verfügung - selbst wenn eure Prime-Mitgliedschaft ausläuft. Um eure Gratis-Spiele abzuholen, müsst ihr lediglich die Aktions-Seite von Prime Gaming aufrufen, das entsprechende Spiel auswählen und auf »Abholen« klicken.

In diesem Monat können wir euch zwei Spiele besonders empfehlen und geben euch im Folgenden einen kurzen Überblick:

Beholder

Genre: Adventure

Release: 09. November 2016

Angebot gilt ab: 03. Mai

Beholder ist ein einmaliges Adventure-Spiel, das euch in eine dystopische Welt voller moralischer Zwickmühlen entführt. Die Nation wird durch eine autokratische Regierung kontrolliert, die den Bürgern genaustes vorschreibt, wie sie zu Leben haben. So sind beispielsweise bestimmte Bücher verboten - andere Ressourcen sind Mangelware und werden auf dem Schwarzmarkt verkauft.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Hausmeisters, der mit seiner Familie in einen großen Wohnkomplex zieht. Diese begehrte Stelle habt ihr aber nur bekommen, weil die Regierung euch als Spitzel einsetzen will. Für eure schicke Bude sollt ihr demnach nicht nur gewöhnliche Hausmeister-Arbeiten verrichten, sondern auch die Bewohner des Hauses ausspionieren.

Im Laufe des Spiels erhaltet ihr verschiedene Aufgaben. So wird beispielsweise eure Tochter krank und ihr müsst irgendwo Medizin auftreiben. Wenn man es sich mit der Regierung nicht verscherzen will, kann man beispielsweise einen Arzt erpressen. Ihr könnt aber auch Schmuggelware tauschen, müsst dann aber aufpassen nicht erwischt zu werden. Das Spiel bietet euch immer mehrere Lösungsansätze.

Yoku's Island Express

Genre: Action-Adventure

Release: 29.05.2018

Angebot gilt ab: 03. Mai

Yoku's Island Express lässt sich wohl am ehesten als Mischung aus Metroidvania, Adventure und Pinball-Maschine beschreiben. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Käfers, der als Postbote die Bewohner von Yoku Island mit Lieferungen versorgt. Die große 2D-Open-World erkundet ihr dabei nicht linear. Sie bietet viele verschiedene Pfade, die bereist werden können.

Auf den ersten Blick sieht das Spiel zwar wie ein gewöhnliches Jump'n'Run-Abenteuer aus, springen könnt ihr auf herkömmlichem Weg jedoch nicht. Und genau hier greift die Pinball-Mechanik: Die Räume, in denen man sich bewegt, erinnern vom Aufbau her an riesige Flipper-Maschinen. Per Knopfdruck betätigt ihr die Schalter und könnt euch so in die Luft, oder in vertikale Schächte katapultieren. Hier geht es dann vor allem um Präzision und perfektes Timing.

Neben der Hauptquest, wo ihr einen schlafenden Gott aufwecken sollt, versorgt euch das Spiel mit allerhand Nebenquests. Im Verlauf eures Abenteuers schaltet ihr immer mehr Bewegungsmöglichkeiten für eure Spielfigur frei, die euch neue Wege eröffnen. Für das schnelle Vorankommen gibt es im Übrigen auch ein passendes Schnellreisesystem.

Link zum YouTube-Inhalt

Noch mehr Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Mai 2021

Healer's Quest: Ein satirisches Rollenspiel, indem ihr die am meisten unterschätzte Rolle einer klassischen Abenteuer-Gruppe spielt - den Heiler. Das ganze ist humoristisch aufgearbeitet und bietet ein umfangreiches Skillsystem.

Ein satirisches Rollenspiel, indem ihr die am meisten unterschätzte Rolle einer klassischen Abenteuer-Gruppe spielt - den Heiler. Das ganze ist humoristisch aufgearbeitet und bietet ein umfangreiches Skillsystem. The Blind Prophet: Ein Point'n'Click-Spiel, in dem ihr als Apostel Bartholomeus die korrupte Stadt von Rotbork befreien müsst. Das Spiel besticht durch handgezeichnete Hintergrundbilder, die stark an einen DC-Comic erinnern.

Ein Point'n'Click-Spiel, in dem ihr als Apostel Bartholomeus die korrupte Stadt von Rotbork befreien müsst. Das Spiel besticht durch handgezeichnete Hintergrundbilder, die stark an einen DC-Comic erinnern. A Blind Legend: Ein besonderes Action-Adventure-Audiospiel, dass ihr mit geschlossenen Augen spielen könnt.

Die komplette Liste mit allen derzeit bei Prime Gaming verfügbaren Spielen entdeckt findet ihr direkt auf der Aktionsseite von Amazon.