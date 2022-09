Project Highrise gratis bei GameStar-Plus - Kennt ihr noch Sim Tower?

Aufbaustrategie-Spiele gibt es viele auf dem Markt, doch Spiele in denen ihr euch ausschließlich um den Bau eines Wolkenkratzers kümmert, sind rar gesät. Tatsächlich fällt mir da einzig das mittlerweile fast 30 Jahre alte Sim Tower ein, das den gleichen Ansatz verfolgt hatte.

Es gilt also eine große Lücke zu füllen. In Kooperation mit unserem Partner Gamesplanet wollen wir diese Lücke in eurer Steam-Bibliothek mit Project Highrise – der Oktober-Vollversion für Plus User – schließen.

Als aufstrebender Architekt und Manager eures neuen Wolkenkratzers beginnt ihr den Aufbau eures zukünftigen Monuments mit wenig Geld und noch winzigem Gebäude. Ihr beginnt damit, neue Räume zu bauen, Kabel zu verlegen, für Treppen und Aufzüge zu sorgen und andere notwendige Leitungen auszubauen. Die so geschaffenen Räumlichkeiten vermietet ihr anschließend um Einkommen zu generieren.

An wen und was ihr in eurem Wolkenkratzer vermietet bleibt dabei euch überlassen. Baut ihr exklusive Büroräume für zahlungskräftige Firmen, oder bietet ihr Luxusappartements für gut betuchte Mieter an? Oder werdet ihr zum Miet-Hai, dem Geld über die Zufriedenheit seiner Mieter geht? Egal, wofür ihr euch entscheidet, müsst ihr auf die Bedürfnisse eurer Bewohner achten. Denn steigt die Unzufriedenheit zu sehr, ziehen die ruck-zuck aus und ihr steht ohne Einkommen da.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Oktober abholen und diesen bis einschließlich 03. Oktober für Project Highrise bei Gamesplanet einlösen.

Maximilian Schütz Aufbaustrategie ist ein Genre mit dem Maxi zwar immer liebäugelt, aber sich dann doch nie so richtig ran traut. Er hat schon genug Probleme damit, den Kabelsalat unter seinem Schreibtisch in eine halbwegs nachvollziehbare Ordnung zu zwingen. Irgendwelche Lieferketten und ähnliches Gedöns erfolgreich zu managen erscheint da fast utopisch. Project Highrise sieht aber auf den ersten Blick wie ein Spiel aus, dass simpel genug sein könnte, um selbst Aufbaustrategie-Muffel wie ihn den einen oder anderen langen Winterabend fesseln zu können.

Vollversion aktivieren, so geht`s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Project Highrise bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!

