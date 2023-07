Project Q: Sonys neuer PS5-Handheld taucht in einem Video auf und zeigt sich von allen Seiten

Sonys Project Q wurde erstmals in freier Wildbahn gesichtet. (Bild: Sony)

Sonys PlayStation-Handheld ist offiziell und wird bis voraussichtlich 2024 auf den Markt kommen. Die Ankündigung der mobilen Spielekonsole sorgte nicht gerade für Standing Ovations, wie bei unserem Autor Jan, der für Project Q klare Worte findet:

Sony bringt tatsächlich neuen PlayStation-Handheld - Der Erfolg hängt von einem Faktor ab

Auf Twitter tauchen nun Bilder auf, die den Handheld in einem frühen Entwicklungsstadium zeigen. Der Leaker ZubyTech hat außerdem ein Video geteilt, auf dem das Betriebssystem des Handhelds zu sehen ist.

PlayStation Project Q läuft wohl auf Android

Das 28-Sekunden-Video zeigt den kommenden Handheld in einer frühen Entwicklungsphase. Das Video gibt einen kurzen Einblick auf das 8-Zoll-Display sowie die Vorder- und Rückseite des Geräts. Das OS basiert anscheinend auf Googles Android-Betriebssystem.

Das Video könnt ihr unter dem folgenden Twitter-Link genauer unter die Lupe nehmen:

Ein offizieller Release-Termin für Sonys neuen Streich steht noch aus. Das Gerät soll angeblich noch 2023 in die Händler-Regale kommen.

Wer auf die Wiederbelebung alter PSP- und PS-Vita-Tage hofft, wird allerdings enttäuscht werden. Project Q wird eine Cloud-Streaming-Plattform, soll heißen: Die Remote-Play-Funktion der PlayStation 5 wird dafür genutzt, um die Spiele-Inhalte auf dem Handheld zu streamen.

Die Spiele werden also nicht nativ auf dem Gerät wiedergegeben, was bedeutet, dass ihr die PlayStation 5 parallel laufen lassen müsst, während ihr gemütlich auf dem 8-Zoll-Display des Handhelds zockt.

Ihr habt schon immer auf diese Art von Handheld gewartet? Kollege Jan Stahnke hat eine Alternative getestet, die schon jetzt ziemlich gut funktioniert, aber lest selbst:

Sony Project Q kommt vermutlich bis 2024 als Streaming-Handheld. Was die tragbare Konsole tatsächlich auf dem Kasten hat, werden wir in Zukunft erfahren. Was haltet ihr bisher von Sonys neuem Streich? Seid ihr interessiert und lassen euch (Streaming-)Handhelds ohnehin völlig kalt? Was muss die Konsole leisten, um euch zu überzeugen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!