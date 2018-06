Prozessoren von Microsoft - Windows 10 und Linux laufen mit EDGE-CPU

Microsoft hat im Rahmen eines hauseigenen Forschungsprojekts unter anderem Windows 10 und Linux auf die intern seit 2010 in Entwicklung befindliche E2-Prozessor-Architektur portiert. Das berichtet Winfuture mit Bezug auf einen aktuellen Artikel von TheRegister.

Ziel dieser Portierung sei es gewesen, Programmierern zu zeigen, dass sie ihre Software für die E2-CPU nicht neuschreiben, sondern lediglich neu kompilieren müssen, damit diese auf der neuen Architektur funktioniert.

Microsoft verwendet bei der E2-Architektur laut Winfuture nicht die gängen RISC-Befehlssätze. Stattdessen kommt die Explicit DataGraph Execution (EDGE) zum Einsatz. Dadurch wollen die Entwickler die CPU-Effizienz verbessern, indem EDGE das auszuführende Programm in seine grundlegenden Funktionen aufspaltet, die wiederum auf eigenen Registern rechnen.

Für die Portierung diverser Software auf die E2-Architektur hat Microsoft offenbar einen Field Programmable Gate Array (FPGA) als Schaltkreis eingesetzt. Gerüchten zufolge sollen Qualcomm-Partner bereits an nativen EDGE-CPUs in 10 Nanometern und mit 2,0 GHz-Taktung arbeiten.

Details darüber, inwiefern Microsoft die EDGE-Prozessoren in naher Zukunft auf den Markt bringen will, gibt es aktuell noch nicht. In einer Stellungnahme gegenüber TheRegister erklärte der Hersteller lediglich, dass es sich bei E2 um ein Forschungsprojekt handele und es gegenwärtig keine Pläne gebe, es zu einem kommerziellen Produkt zu machen. Winfuture vermutet gleichzeitig, dass die CPUs am ehesten für den Embedded-Bereich geeignet sein könnten.