Gehört ihr seit Jahren zu der Fraktion »Die Grafikkarte aufrüsten reicht!« oder habt ihr eine neue CPU?

Wenn es um Gaming-PCs geht, sind AMD und Intel meist die CPU-Hersteller der Wahl.

Eine alte Grundregel hat bis heute Bestand: Für einen Gaming-PC ist die Grafikkarte in den meisten Fällen die wichtigste Komponente, was auch in unserer Kaufberatung für Selbstbau-PCs berücksichtigt wird.

An zweiter Stelle folgt die CPU, aber wie frisch ist das Modell, das in eurem aktuellen Rechner zum Einsatz kommt?

Genau das erfragen wir in der folgenden Umfrage. Wir freuen uns über jede Teilnahme von euch!

So findet ihr heraus, welche CPU ihr habt

Wenn ihr nicht gezwungenermaßen mit der Antwortmöglichkeit Ich weiß es nicht. abstimmen wollt, lässt sich das leicht verhindern:

Klickt mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Startmenüs von Windows. Wählt den Punkt System aus. Schaut im neuen Fenster unter Gerätespezifikationen\Prozessor nach, um zu erfahren, welche CPU in eurem PC steckt.

Alternativ könnt ihr auch rechts auf die Taskleiste klicken, den Task-Manager öffnen und im Bereich Leistung unter CPU euren Prozessor finden.

Generell wichtig zu wissen: Neuer bedeutet nicht automatisch besser. Eine fünf Jahre alte High-End-CPU kann also beispielsweise schneller in Spielen unterwegs sein als ein aktuelles Einsteigermodell.

Wann ein neuer Prozessor besonders wichtig sein kann

1:41 Wie krass ist der Unterschied? - 10 Jahre alte CPU im Vergleichsvideo gegen ein Modell von 2022

Grundsätzlich gilt: Je niedriger die Auflösung und die Detailstufe, in der ihr spielt, desto eher macht der Prozessor einen Unterschied für die durchschnittlichen FPS in Spielen.

Wollt ihr besonders hohe Werte wie 240 und mehr FPS erreichen, um einen Bildschirm mit passender Bildwiederholrate zu befeuern, ist dazu gerne mal ein moderner Prozessor nötig.

Ein älterer Prozessor kann sich auch auf die minimalen FPS negativ auswirken. Das Spiel läuft dann grundsätzlich flüssig, aber es kommt häufiger zu kurzen Rucklern, insbesondere in Bewegung beziehungsweise, wenn mehr im Spiel passiert.

Das Genre macht zu guter Letzt ebenfalls potenziell einen Unterschied. Eher auf eine gute CPU angewiesen sind unter anderem komplexe Strategiespiele (auch mit Blick auf etwaige Berechnungen von Zügen der KI) und Multiplayer-Titel mit großen Spielerzahlen.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, warum ihr euch für eure aktuelle CPU entschieden habt, wie lange ihr sie schon besitzt und wann ihr plant, euch ein neues Modell zuzulegen.