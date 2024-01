Neue Farben für die PS5 Slim: Sony präsentiert drei frische Konsolen-Cover

Sony bringt drei neue Faceplates für die PS5 Slim. (Quelle: Sony)

Seit Ende November 2023 ist die Playstation 5 in einer neuen Revision erhältlich: Das weitläufig als »PS5 Slim« bezeichnete Konsolenmodell setzt unter anderem auf ein schlankeres und vor allem leichteres Design, das Sony offiziell unter der Baureihe CFI-2000 führt.

Wenn ihr euch eine solche PS5 Slim gekauft habt, erhaltet ihr diese grundsätzlich in der standardmäßigen weißen Ausführung; einzig spezifische Bundles mit Spielen werden in anderer Optik angeboten.

Auf der derzeit stattfindenden CES 2024 hat Sony nun neue Faceplates vorgestellt, die eurer Konsole auf Wunsch einen anderen Look verpassen, wie The Verge berichtet.

Bei den drei neuen Covern für die PS5 Slim handelt es sich um folgende Farben:

Cobalt Blue

Volcanic Red

Sterling Silver

Insbesondere die letztgenannte Edition könnte bei dem ein oder anderen für leuchtende Augen sorgen, erinnert die Farbe doch zumindest etwas an den Look der ursprünglichen PS One.

Die neuen Faceplates der PS5 Slim werden mit einem »metallischen Finish« präsentiert, wie Sony auf der offiziellen Webseite schreibt. Im Gegensatz dazu steht die reguläre Version, die auf eine Kombination aus glänzender und matter Oberfläche setzt.

Sowohl die Volcanic-Red- als auch die Cobalt-Blue-Faceplate ist bereits im Playstation Direct-Store erhältlich - einzig das in Silber gehaltene Konsolencover muss vorbestellt werden. Als Termin peilt Sony hier den 26. Januar 2024 an. Unabhängig davon, ob ihr das Faceplate für die Digital oder Disc Edition der PS5 Slim kauft, wird hier ein Preis von 60 Euro fällig.

Die neuen Cover sind allerdings ausschließlich für die Slim-Variante der Playstation 5 gedacht; habt ihr noch eine der ursprünglichen Konsolen (Revision CFI-1000 oder CFI-1200), könnt ihr die neuen Faceplates nicht benutzen.

Immerhin verspricht Sony bei der PS5 Slim eine »kinderleichte Handhabung«, wenn es um das Wechseln eures Covers geht. Die komplette Anleitung findet sich zum Tausch der Faceplate auf der jeweiligen Shopseite.

Rot, Blau oder Silber - welches neue Faceplate der Playstation 5 Slim gefällt euch am meisten? Gibt es andere Farben oder Designs, die ihr für eure PS5 sehen wollt oder habt ihr vielleicht sogar eigene erstellt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!