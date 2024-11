PS5 Pro: Ein Bauteil ist so leicht zu übersehen, dass einige es einfach weggeworfen haben

So sehen die beiden Standbeine aus, die mit der PS5-Pro ausgeliefert werden. Bild: Reddit | UCLAKoolman

Augen auf, wenn ihr eure PS5 Pro (Test) auspackt. Seit dem 7. November ist die Konsole auf dem Markt und nun machen im wahrsten Sinne des Wortes Kleinigkeiten die Runde – zwei Bauteile, die viele fälschlicherweise weggeworfen haben.

52:53 PS5 Pro: Kaufen oder nicht?

Autoplay

Worum geht es?

Bislang gab es bei dem neuen Modell der PS5 zwei Punkte, die der Community auf den Magen schlugen:

Der Preis von 800 Euro (ohne Laufwerk)

Kein Standfuß bei Auslieferung

Tatsächlich sind bei der Auslieferung zwei kleine Aufsteller enthalten, die ihr für die horizontale Ausrichtung eurer PS5 braucht. Die sind allerdings klein und durchsichtig, sodass sie neben der Konsole geradezu unsichtbar werden.

Auf Reddit sind die Teile bereits Diskussionsinhalt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So verwendet ihr die Standfüße

Die GamePro hat für euch zusammengefasst, wie ihr die Standfüße richtig einbaut.

Legt eure PS5 horizontal so hin, dass das PS-Logo nicht zu sehen ist. Schaut in die schwarzen Rillen. Hier seht ihr vier kleine Löcher, die für die Standfüße gedacht sind. Steckt die Standfüße in die Löcher und dreht eure Konsole herum. Jetzt liegt sie stabil auf der Seite.

Mehr zum Thema PS5 Pro horizontal aufstellen – was ihr dazu wissen müsst von Duy Linh Dinh

Die Standfüße werden leicht übersehen und können schnell verloren gehen, wie die Kommentare unter dem Reddit-Thread zeigen. Ein paar Nutzer warfen sie versehentlich weg, weil sie nichts von deren Vorhandensein wussten. Sony hatte die Existenz der Teile nicht besonders hervorgehoben.

Jetzt seid ihr gefragt: Was sagt ihr dazu? Zu viel Wirbel um Nichts oder hätte es euch ebenfalls passieren können, dass die Teile im Mülleimer landen? Ist euch so etwas Ähnliches vielleicht sogar schon einmal passiert? Berichtet in den Kommentaren gerne von euren Erfahrungen.