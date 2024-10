PS5 Pro: Game-Changer oder nur ein überteuertes Upgrade?

Lohnt sich der Aufpreis für die PlayStation 5 Pro?

Die PlayStation 5 Pro steht in den Startlöchern und verspricht mit verbesserten Features wie Raytracing und 60 FPS ein deutliches Upgrade zur Standard-PS5. Doch bei einem Preis von 800 Euro fragen sich viele: Ist sie wirklich ein Game-Changer oder nur ein überteuertes Upgrade?

In unserem Talk zur PlayStation 5 Pro wird die neue Konsole ausführlich diskutiert. Sie bietet technische Verbesserungen wie eine stärkere GPU, beschleunigtes Raytracing und Upscaling-Verfahren (PSSR), die eine bessere Performance ermöglichen sollen. Allerdings bleiben Zweifel, ob die PS5 Pro tatsächlich native 4K bei 60 FPS mit Raytracing erreichen kann. Preislich liegt sie mit 800 Euro höher als erwartet, was bei vielen Spielern Enttäuschung auslöste. Wir zeigen zudem Vergleichsvideos und hinterfragen, ob die visuellen Unterschiede den Preis rechtfertigen.

Schaut euch hier unser Find Your Next Tech -Video zur PlayStation 5 Pro mit Felix, Jan und Linh an, um euch selbst ein Bild zu machen:

55:29 Die PS5 Pro: Wucher oder Wunderwerk?

Technische Verbesserungen und Leistung: Die PS5 Pro bietet signifikante Hardware-Verbesserungen, einschließlich einer schnelleren GPU und gesteigertem Raytracing, das bis zu dreimal effizienter arbeitet. Diese Features verbessern vor allem die visuelle Qualität, wie realistischere Licht- und Schatteneffekte, und bieten ein insgesamt schärferes Bild in vielen Spielen.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Mit einem Preis von 800 Euro ohne Laufwerk fällt die PS5 Pro deutlich teurer aus, als viele erwartet hatten. Das hat bei vielen Spielern für Unmut gesorgt, da der Preis nicht im Verhältnis zu den wahrgenommenen Verbesserungen steht.

Unseren Vergleich zwischen der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro zeigen wir euch hier.

Visuelle Unterschiede und Upscaling: Während Spiele auf der PS5 Pro durch neue Technologien wie PSSR schärfer wirken, sind die Unterschiede zur Basis-PS5 oft nur bei genauerem Hinsehen bemerkbar. Diese Verbesserungen sind für einige Spieler enttäuschend, da die erwartete native 4K-Leistung bei 60 FPS in vielen Spielen immer noch nicht Standard ist.

Was haltet ihr von der PS5 Pro? Ein Upgrade, das ihr euch trotz PS5 gönnen werdet oder bleibt ihr bei der günstigeren Version?