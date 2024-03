Am kleinen CPU-Upgrade der PS5 Pro soll ausgerechnet der Nachfolger Schuld sein

Wenn ein Feature der PS6 nicht wäre, könnte die PS5 Pro noch stärker ausfallen. (Bild: Mikhail über Adobe Stock)

Nach dem jüngsten Leak rund um die Playstation 5 Pro, der vermeintlich alle technischen Spezifikationen der kommenden Konsole veröffentlicht haben will, werden die Konfigurationen bereits fleißig diskutiert.

Konkret geht es um den Performanceboost der CPU, der mit zehn Prozent Leistungsplus im Vergleich zur regulären Playstation 5 (von 3,5 auf 3,85 GHz im »High CPU Frequency Mode«) etwas weniger signifikant ausfällt als ursprünglich erwartet.

Das Wichtigste in Kürze Prozessor der Playstation 5 Pro taktet aktuellen Leaks zufolge zehn Prozent höher als bei der regulären PS5

Vergl. geringes Leistungsplus wird mit der geplanten Abwärtskompatibilität der Playstation 6 begründet

Sony setzt hierfür eine mindestens gleich hohe Taktung des PS6-Prozessors voraus, was die PS5 Pro in der möglichen Höchsttaktung beschränkt

Die Begründung für das vergleichsweise geringe Mehr an Performance ist wohl bei der Playstation 6 zu verorten, wie der für gewöhnlich gut informierte Kepler_L2 auf X/Twitter erklärt.

Genauer gesagt sei die geplante Abwärtskompatibilität der PS6 zur aktuellen Generation für das Mini-Upgrade verantwortlich.

Denn Kepler_L2 zufolge handhabt Sony diese Abwärtskompatibilität »sehr komplex« und setzt voraus, dass die neue Hardware (in diesem Fall also der PS6-Prozessor) mindestens dieselbe Taktrate wie die alte Hardware (in diesem Fall die CPU der PS5 Pro) aufweist.

Dies gelte auch, wenn der unbekannte Chip der Playstation 6 schneller bei niedrigeren Taktungen sei - die Playstation 5 Pro darf in dieser spezifischen Disziplin unter keinen Umständen eine höhere Taktrate aufweisen.

Vom Zen-6-Prozessor ausgehend, der derzeit für die Playstation 6 kolportiert wird, kann Sony demzufolge nicht vier Gigahertz (oder höher) für die Playstation 5 Pro einplanen, um oben genannte Bedingung zu erfüllen und die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten.

Bedeutet im Umkehrschluss auch: Wenn die Playstation 6 mitsamt Abwärtskompatibilität nicht wäre, hätte die Leistung der Playstation 5 Pro deutlich höher sein können.

Abwärtskompatible Konsolen oder höhere Rohleistung: Wenn ihr auf eines der beiden Features bei einer beliebigen Playstation verzichten müsstet - wie würdet ihr euch entscheiden? Womit begründet ihr eure Wahl? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!