PlayStation: Die PS5 Pro rückt wohl ein Stück näher - aber noch spannender ist, was ein Insider schon jetzt über die PS6 wissen will

Im Hause Sony brodelt die Gerüchteküche um die PS5 Pro und PS6. (Bild: ink drop - adobe.stock.com)

Just lud Sony zum Beta-Test des neuen Updates für die PS5 ein, das unter anderem Verbesserungen für den DualSense-Controller mitbringen soll.

Ein Insider blickt dagegen bereits weiter in die Zukunft. Laut RedGaming Tech steht uns womöglich ein Release der PS5 Pro noch dieses Jahr ins Haus. Außerdem will er bereits erste Details zum Nachfolger PlayStation 6 kennen.

Dev Kits zur PS5 Pro wohl verschickt

Das ist passiert: Wie auch wccftech berichtet, haben Drittentwickler mittlerweile wohl die Dev Kits zum kommenden Upgrade der PS5 erhalten. Das deutet darauf hin, dass in Bälde eine PS5 Pro angekündigt werden könnte.

Auch wenn Hardware immer wieder gecancelt wird, ist das Versenden von Dev Kits ein starkes Indiz für das Erscheinen der Konsole.

Warum das Gerücht mit Vorsicht zu genießen ist: Wie bereits eben erwähnt, ist es nicht selten, dass bei entwicklungsreifer Hardware auch mal der Stecker gezogen wird. Darüber hinaus hat Sony noch keine Ankündigung verlauten lassen, dass ein solches System überhaupt erscheinen wird.

Mit Blick auf die Release-Politik von Sony gilt es allerdings als gesichert, dass es einen Zwischenschritt in Form einer Pro-Variante auf dem Weg zur PS6 geben wird. Alles, was wir dazu bereits wissen, findet ihr in diesem Artikel:

PS6: Erneute Partnerschaft mit AMD?

In seinem Video behauptet RedGaming Tech außerdem, dass sich eine potenzielle PlayStation 6 bereits seit einem Jahr in der Entwicklung befindet.

Ein wichtiges Detail dabei: Laut dem Insider zieht Sony nur AMD-Technologie in Betracht.

Die Information an sich ist auf den ersten Blick wenig verwunderlich, da das japanische Unternehmen dank der PS5 zu den größten Kunden von AMD zählt und bereits bei der PS4 auf AMD-Komponenten gesetzt hat.

Doch laut aktueller Informationen hätte es durchaus auch anders kommen können, was dieses Gerücht um so spannender macht.

Wccftech ist etwa der Meinung, dass Sony wohl auch den Kontakt unter anderem zu Nvidia suchte.

Konkurrent Microsoft soll sich sogar dafür entschieden haben, mit der nächsten Xbox zu Intel und Nvidia zu wechseln und AMD den Rücken zuzukehren. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Neue Xbox: Wenn das folgende Gerücht der Wahrheit entspricht, wäre das eine gute Nachricht für Spieler .

Die PS5 läuft mit Hardware von AMD. (Bild: Rokas - adobe.stock.com)

Wer also gehofft hat, dass Sony sich Nvidia zuwendet, die im PC-Bereich vor allem bei der Raytracing-Performance und bei Upscaling-Verfahren wie DLSS und der Frame Generation als Platzhirsch gelten, wird durch die aktuellen Gerüchte enttäuscht.

Dennoch führt der Insider an, dass die PS6 eine Ray-Tracing- und Path-Tracing-Bestie werden könnte. Letzteres ist derzeit nur auf Gaming-PCs möglich und besonders hardwarehungrig.

Maschinelles Lernen beziehungsweise KI stehen wohl auch auf Sonys Plan für die nächste Konsole. Anzeichen dafür gab es bereits Ende 2023, was der folgende Artikel thematisiert: Nachdem die PS5 den PC in einem Punkt eingeholt hat, könnte die PS6 ihn in einem anderen überholen .

Wann könnte die PS6 erscheinen? Ein Release vor 2028 halten wir für unwahrscheinlich. Gerade deshalb sind solche Gerüchte mit Vorsicht zu genießen. Mehr zu den Hintergründen dieses vermuteten Release-Zeitraums erfahrt ihr bei unserem Schwestermagazin GamePro.

Auch zur möglicherweise baldigen Ankündigung der Nintendo Switch 2 türmen sich bereits die Gerüchte:

Ein Insider behauptet, Sony habe Dev Kits zur PlayStation 5 Pro bereits auf den Weg gebracht, was einen Release im Herbst dieses Jahres munkeln lässt. Für die PS6 soll sich Sony wohl bereits für AMD entschieden haben. Was haltet ihr von diesen Infos? Klingen sie glaubwürdig? Was wünscht ihr euch für die PS5 Pro und PS6? Schreibt es gerne in die Kommentare.