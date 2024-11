PS5 Pro: Was wollt ihr zur neuen Konsole wissen? Stellt uns eure Fragen

Stellt uns eure Fragen zur PS5 Pro, damit ihr genau wisst, ob ihr euch die PS5 Pro besorgen solltet oder nicht. (Bild: Adobe Wachiwit)

Es sind nur noch wenige Tage, bis am 07. November 2024 endlich die heiß diskutierte PlayStation 5 Pro erscheint.

Seit der Ankündigung von Sony wurde die Konsole bereits für ihren Preis kritisiert, der mit 800 Euro für viele potenzielle Nutzer deutlich zu hoch ist. Auch der tatsächliche Nutzen der Konsole wurde hinterfragt, da man auf den Demonstrationsvideos von Sony meist nur einen geringen grafischen Unterschied zwischen der PS5 und der PS5 Pro erkannt hat.

Doch ist der Trubel berechtigt und die Konsole geht in die Geschichte ein als »zu teuer, zu wenig Upgrade«? Oder wird die Konsole am Ende ein voller Erfolg? Das hängt vor allem davon ab, wie die Konsole bei den Nutzern ankommt. Und da kommen wir ins Spiel.

Wir haben die Chance, die Konsole schon vor dem Release zu testen und werden euch in unseren kommenden Artikeln dementsprechend so viele Fragen wie möglich beantworten – also:

Stellt uns alle Fragen, die euch plagen. Schreibt dazu einfach einen (oder mehrere) Kommentare mit eurer Frage zu Software, Hardware oder allem, was euch zur Konsole sonst brennend interessiert, unter diesen Artikel.

55:29 Die PS5 Pro: Wucher oder Wunderwerk?

Autoplay

Hier ein paar Beispiele, um euch zu inspirieren:

Lohnt sich das Upgrade für VR-Games?

Für welche Spiele lohnt sich das Upgrade besonders?

Was ändert sich beim Controller?

Wir versuchen bereits am Tag der Veröffentlichung, also am 07. November, so viele Fragen wie möglich in unserem Test zu beantworten, den wir euch hier dann gerne verlinken.

Jetzt seid ihr dran: stellt eure Fragen zur PS5 Pro unten in den Kommentaren!