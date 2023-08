Neue PS5-Version: Video einer Slim-Variante aufgetaucht - »Schmal« sieht anders aus

Die PlayStation-Familie bekommt angeblich bald Nachwuchs.

Knapp drei Jahre nach ihrem Release ist für Spieler vielerorts klar: Die PlayStation 5 braucht ein Update - mindestens ein optisches. Zum Beispiel eine kleinere Slim-Variante, wie es sie bisher bei den meisten Konsolen von Sony gab.

Eine Playstation Slim ist traditionell deutlich kleiner als das Original und bietet gleichzeitig dieselbe oder eine ähnliche Leistung.

In den letzten Tagen gab es gleich aus mehreren Quellen Bildmaterial der PlayStation 5 Slim zu sehen. Es handelt sich allerdings noch um Gerüchte.

Die neue »schmale« PS5

Erst vor wenigen Tagen hat Andrew Marmo, ein US-amerikanischer Spieleredakteur, ein Bild auf X (ehemals Twitter) gepostet, das die PlayStation 5 Slim mit der Kennnummer CFI-2016 zeigen soll. Das Bild hat er angeblich im chinesischen Tech-Forum A9VG gefunden.

Kurz darauf haben die Cybersicherheitsexperten von Better Way Electronics (BwE) ein Video der PS5 Slim in einem Beitrag auf der jetzt als X bezeichneten Plattform veröffentlicht.

Im Video wird die Konsole kurz von fast allen Seiten gezeigt und macht dabei einen sehr leichten Eindruck. Ob es sich wirklich um die offizielle Konsole von Sony handelt, bleibt noch abzuwarten. Das Video wurde BwE offenbar von einer unbekannten Quelle zugeschickt.

Was soll die PlayStation 5 Slim ausmachen?

Die Kollegen von BwE haben schon wenige Tage vor dem Leak eine treffende Beschreibung der Konsole abgeliefert. Demnach soll sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:

Circa 5 Zentimeter kleiner als das Original

Ein wenig schmaler

»Seltsame Kurve« mit Lüftungsschlitzen in der Mitte

Kleinere Lüftungsschlitze auf der oberen Seite

Weniger stark gewölbtes Laufwerk

Zwei USB-C-Ports an der Vorderseite

Die Symbole des PlayStation-Controllers sind hinten eingearbeitet (Kreuz, Viereck, Dreieck und Kreis)

BwE spricht von einem enttäuschenden Design. Das dürfte allerdings Geschmackssache sein.

Zusätzlich gibt es Gerüchte darüber, dass das Blu-Ray-Laufwerk abnehmbar sein soll.

Wann soll die PlayStation 5 Slim erscheinen?

Nicht nur Journalisten und BwE spekulieren über die PS5 Slim: Microsoft geht laut Gerichtsdokumente, die im Rechtsstreit um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft aufgetaucht sind, davon aus, dass noch in diesem Jahr eine PS5 für 400 bis 500 Euro auf den Markt kommen soll.

Meinung der Redaktion Jan Stahnke

@Sicknor Auch wenn es sich aktuell nur um Gerüchte handelt, will ich eine Kleinigkeit schon jetzt anmerken. Sony verpasst hier die Chance, das Design der Playstation neu aufzusetzen. Denn so sehr die PlayStation 5 mit ihrer Leistung auch überzeugen kann, ist das Design vielen Nutzern dennoch ein Dorn im Auge. Ein etwas dezenterer Look hätte vielleicht noch die letzten Zweifel vieler potenzieller Nutzer ausgemerzt. Denn wenn die PS5 bisher kritisiert wurde, dann meist für ihr Aussehen. Außerdem komme ich nicht darüber hinweg, dass das die »Slim«-Version sein soll. Beim ersten Blick macht sie auf mich nicht unbedingt den Eindruck, als wäre sie wirklich eine Slim-Variante, wie ich sie erwarten würde. Klar, die Möglichkeit besteht, dass es sich einfach um extra kleine Hände handelt, die die PlayStation halten. Die Chance darauf schätze ich dennoch als eher gering ein. Mehr aus der Welt der Sony-Konsolen findet ihr in diesem Artikel. Patrick Schneider zeigt euch die neuesten Eindrücke zu Sonys kommendem Handheld Project Q.

Was sind eure Gedanken zu dem Leak? Handelt es sich wirklich um die neue Slim-Variante der PS5? Seid ihr mit dem Design zufrieden oder hätte es ruhig etwas dünner? Meint ihr auch, dass Sony hier eine Chance verpasst, das Design der Konsole massentauglicher neu aufzulegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!