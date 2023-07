Ein einziges kraftvolles Bild macht den unglaublichen Umfang des Microsoft-Deals sichtbar

Vor allem die zahlreichen mit Call of Duty beschäftigten Studios sorgen im Falle einer Übernahme für ordentlichen Zuwachs.

Nach dem Urteil zugunsten von Microsoft in den USA ist die Übernahme des Publishers Activision-Blizzard ein ganzes Stück näher gerückt. Zwar hat die Kartellbehörde FTC angekündigt, das Thema nicht ruhen zu lassen, doch Beobachter gehen davon aus, dass es nach dem wichtigen Microsoft-Sieg vor Gericht nur noch eine Frage der Zeit ist, ehe der Deal über die Bühne geht.

Und das wird extreme Auswirkungen auf die Größe von Microsoft haben. Genauer gesagt dessen Gaming-Abteilung, die durch den Zugewinn zahlreicher Studios um das Dreifache anwächst!

Ein Diagramm sorgt für Erstaunen

Der Twitter-User Idle Sloth hat sich die Mühe gemacht und die Belegschaften der einzelnen Studios in Erfahrung gebracht. Im Anschluss hat er ein Diagramm erstellt, um den Zugewinn für Microsoft plakativ darzustellen. Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Durch die Übernahme stoßen zahlreiche Studios zur Microsoft-Familie hinzu. Dazu zählen kleinere Teams, etwa Beenox oder High Moon Studios, aber natürlich auch wahre Giganten wie Blizzard, Infinity Ward, Treyarch oder der Mobile-Entwickler King (Candy Crush).

Selbst Microsoft-Studios wie Bethesda oder die Halo-Entwickler von 343 Industries wirken im direkten Vergleich geradezu schmächtig, von kleineren Teams wie Obsidian oder den Turn 10 Studios (Forza Motorsport) mal ganz abgesehen.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Was sagt ihr zu dem obigen Diagramm? War euch die gewaltige Größe von Activision Blizzard bereits bewusst oder musstet ihr auch zweimal hinschauen, um die Dimensionen der Übernahme zu begreifen? Welches der vielen, vielen Studios von Microsoft hat in euren Augen großes Potenzial für baldige Top-Spiele? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!