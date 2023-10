PS5 Slim: Release und Bundles bekannt, doch die Community ist von etwas ganz anderem enttäuscht

Die PS5 Slim steht vor der Tür - und löst schon vor Release Diskussionen aus.

Nach Monaten der Spekulation hat Sony vor gut zwei Wochen die Slim-Edition der PlayStation 5 angekündigt. Die verschlankte Version soll die reguläre PS5 als direkter Nachfolger ersetzen.

Heißt im Klartext: Ist der Lagerbestand der »alten« Konsole ausverkauft, wird es die PS5 nur noch als Slim-Modell im Verkauf geben. Wie bisher haben Kaufinteressierte hier die Wahl zwischen einer PlayStation 5 mit physischem Laufwerk und einer rein digitalen Edition.

Inzwischen sind zwei Bundles aufgetaucht, die zur PS5 Slim angeboten werden sollen. Zumindest in den USA soll durch den Leak des Twitter-Nutzers @charlieINTEL dadurch auch der Release-Termin feststehen: Am 10. November sollen die PS5-Pakete in den Handel kommen.

Neben dem Playstation-exklusiven Titel Marvel's Spider-Man 2 soll an diesem Tag auch Call of Duty: Modern Warfare 3 als Bundle für die PS5 Slim erscheinen.

Böse Zungen sprechen schon von einem letzten Hurra für Sony, denn durch die genehmigte Übernahme von Activision-Blizzard vom großen Konkurrenten Microsoft dürfte sich der Konsolenfokus der CoD-Franchise künftig auf die Xbox Series X (und ihre Nachfolger) verschieben.

Abseits davon sorgt allerdings ein etwas versteckter Hinweis auf der Verpackung der Playstation 5 Slim Digital Edition für Unmut.

Bei der PS5-Version ohne Laufwerk lässt sich dieses auf Wunsch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten, aber einen Haken gibt es wohl. Denn wie Sony auf dem Paket erklärt, setzt der »Pairing-Prozess des Disc-Laufwerks und der PS5-Konsole eine Internetverbindung voraus«.

Erste Twitter-Reaktionen auf diese Vorgehensweise äußern sich bereits kritisch, fürchtet man sich hier vor einem »dauerhaften Online-Zwang«.

PS5 Slim: Online-Zwang bei nachgerüstetem Laufwerk?

Vollkommen begründet dürfte diese Sorge in unseren Augen aber nicht sein. Eine Online-Prüfung zur Aktivierung des PS5-Laufwerks ergibt Sinn, um potenziellen Urheberrechtsverletzungen mithilfe modifizierter Laufwerke vorzubeugen.

Erfahrungen mit diesem Problem hat man bei Sony bereits, schließlich gab es etwa zu den Hochzeiten der PS2 und PS3 eine gedeihende Community, die mittels sogenannter Modchips die jeweiligen Konsolen für raubkopierte Spiele präparieren konnten.

Auch die Angst, dass bei einer PS5 Slim durch das Nachrüsten eines Laufwerks eine ständige Internetverbindung voraussetzen wird, sehen wir aufgrund der Wortwahl des Sony-Hinweises nicht gegeben.

Schließlich wird hier nur »während des Pairing-Prozesses gesprochen«; ist das Disc-Laufwerk also erst einmal verknüpft, dürfte die Internetverbindung nicht mehr zwangsläufig benötigt werden.

In einem Punkt könnte die Community-Reaktion aber doch ins Schwarze treffen, wenngleich dieser noch in weiter Ferne liegen sollte.

Denn ein solcher Aktivierungsprozess setzt natürlich auch von Sony zur Verfügung gestellte Server voraus - und entscheidet sich das Unternehmen irgendwann einmal, diese abzuschalten, kann die Digital Edition der PS5 Slim nicht mehr nachgerüstet werden.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Könnt ihr die Sorge rund um den Aktivierungsprozess des PS5-Slim-Laufwerks nachvollziehen oder ist eure Konsole ohnehin immer mit dem Internet verbunden? Werdet ihr euch die PS5 Slim holen? Welche Bundles wünscht ihr euch für die Playstation? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!