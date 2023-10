52:34 PS5 und Xbox Series: Braucht es jetzt schon eine Pro-Version?

Es ist mittlerweile fast sowas wie eine Tradition. Erst kommt die PlayStation, dann die PlayStation Slim und schließlich die PlayStation Pro. Und drüben bei Microsoft nochmal quasi dasselbe, nur mit der etwas komplizierteren Benennung Xbox S und Xbox X - was zumindest bei der aktuellen Benennung schwierig werden dürfte, aber da lassen wir uns mal überraschen.

Gerüchte und Leaks zu einer Pro-Version der PS5 gibt es zur Genüge und die PS5 Slim ist sogar bereits in trockenen Tüchern. Aber braucht es das jetzt schon?

Einerseits lief die neue Konsolengeneration in Sachen Spielen schleppend an - andererseits stoßen jetzt bereits die ersten Spiele an ihre FPS-Grenzen. War es wirklich so ein kurzes Vergnügen? Kann man gar von einer enttäuschenden Generation sprechen?

Das bespricht Géraldine mit unseren Hardware-Experten Jan und Linh - und dabei stoßen sie auf einige spannende Erkenntnisse. Muss man angesichts der längeren Entwicklungszeiten für Spiele umdenken? Was braucht eine Pro-Version überhaupt und wie muss die Preisgestaltung aussehen?

