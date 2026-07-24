Pünktlich zu den Sommerferien: PSN ist down

Derzeit melden tausende Spieler und Spielerinnen PSN-Login-Probleme. (Bildquelle: Sony)

Schlechte Nachrichten für alle PlayStation-Fans: Ausgerechnet zum Start ins Wochenende und zu Beginn der Sommerferien streikt das PlayStation Network (PSN).

Seit dem frühen Freitagmittag häufen sich die Meldungen über massive Server-Störungen bei der PS4 und der PS5.

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Tausende Meldungen am Freitagmittag

Die ersten Störungsmeldungen gingen bereits kurz nach 12:00 Uhr ein.

Ein Blick auf Portale wie Allestörungen und Downdetector zeigt ein klares Bild: Gegen 13:21 Uhr schoss die Kurve steil nach oben, mit über 6.500 aktiven Meldungen in kürzester Zeit.

Weltweit berichten Spieler über abgebrochene Online-Partien, Ladefehler bei Freundeslisten und gestörte Einladungen auf PS4 und PS5.

Fehlermeldungen und was noch funktioniert

Wer Online-Titel wie Fortnite oder Apex Legends starten möchte, schaut derzeit in die Röhre. Konkret treten auf den Konsolen vor allem zwei typische Fehlercodes auf:

WS-116486-6 erscheint bei Problemen im PlayStation Store und beim Herunterladen von Spielen.

erscheint bei Problemen im PlayStation Store und beim Herunterladen von Spielen. WS-116414-7 (oder CE-112838-3) signalisiert, dass keine Verbindung zu den Spielservern hergestellt werden kann.

Ein kompletter Totalausfall ist es jedoch nicht. Offline-Spiele lassen sich problemlos starten, da die Lizenz-Server weiterhin erreichbar erscheinen. Auch das Herunterladen von Updates klappt meist noch, während der PS Store und PS Plus blockiert sind.

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Sony ist das Problem bekannt

Sony hat auf X bereits eingeräumt, dass bei mehreren PSN-Diensten Störungen vorliegen. Die Ursache ist bislang unklar. Spielern bleibt vorerst nur der Ausweichschritt in den Singleplayer oder geduldiges Abwarten.

Immerhin nehmen die Berichte über Störungen seit etwa zwei Stunden wieder ab – verschwunden sind sie bisher aber noch nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das möglichst schnell ändert.