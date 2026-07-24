Crimson Desert: Neuer Patch bringt zwar keinen neuen Content, aber könnte trotzdem für viele Spieler unerlässlich sein

Kliff und seine Crew bekommen mit dem neuen Update vor allem spürbare Komfort- und Stabilitätsverbesserungen.

Große neue Inhalte gibt es diesmal nicht, dafür aber eine ordentliche Liste an Fehlerbehebungen: Pearl Abyss hat für Crimson Desert Patch 1.15.00 veröffentlicht und darin quer durchs Spiel aufgeräumt. Betroffen sind unter anderem Bosskämpfe, das Reiten, das Farming und sogar das plattformübergreifende Speichersystem.

Der Patch ist bereits für PC und Mac über Steam, für PlayStation, Xbox und den Epic Games Store ausgerollt. Nur wer die Mac-App-Store-Version spielt, muss sich noch ein wenig gedulden.

13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Autoplay

Ein paar der behobenen Bugs dürften besonders nervig gewesen sein: So wurden manche Bosse während des Kampfs plötzlich durchsichtig, und wer Pflanzen anbaute, erlebte teils, dass die Ernte einfach nicht mehr wuchs oder sich gar nicht erst einsammeln ließ. Für die Charaktere Oongka und Damiane wurde außerdem ein Fehler gefixt, durch den der Sperrstatus von ausgerüsteter Ausrüstung nicht gespeichert blieb.

Auch beim Reiten gab es einiges zu tun: Wer während der Quest »Scattered Honey Jars« auf dem Questbären unterwegs war, konnte bislang nicht angreifen, und die Reitanimation wirkte in bestimmten Situationen unnatürlich.

Der Wyvern ließ sich bisher nicht mitten in der Luft herbeirufen, und die Fähigkeit Aerial Roll legte nach einem Aerial Maneuver eine ungewöhnlich kurze Strecke zurück. Gepatcht wurde zudem ein Fehler, bei dem Kliff beim Einsatz von Blinding Flash Finisher an Hängen teilweise im Boden versank.

Kleinere, aber alltagsrelevante Fixes gibt es obendrauf: Ein großer Fisch, den ihr auf dem Rücken trugt, verschwand bislang beim Einsammeln aus einer Fischfalle. Gestohlene Wagen konnten sich in Luft auflösen, wenn ihr die Escape-Funktion nutzt.

Und die Waffe Mace of Ambition liegt jetzt an einer leichter erreichbaren Stelle. Dazu kommen ein behobener Absturz beim Laden von Cross-Save-Daten, korrigierte Farbdarstellung bei aktiviertem HDR sowie eine allgemeine Überarbeitung der Lokalisierung in allen unterstützten Sprachen.

Spielt ihr Crimson Desert noch regelmäßig, oder ist das RPG bei euch schon wieder von der Platte verschwunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.