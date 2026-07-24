Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Crimson Desert: Neuer Patch bringt zwar keinen neuen Content, aber könnte trotzdem für viele Spieler unerlässlich sein

Sieben Monate nach dem Release kämpft sich ein Open-World-Actionspiel weiter durch seine Kinderkrankheiten. Das neueste Update flickt Fehler beim Fliegen, beim Farming und beim Speichern.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
24.07.2026 | 14:40 Uhr

62,99 €

Kliff und seine Crew bekommen mit dem neuen Update vor allem spürbare Komfort- und Stabilitätsverbesserungen. Kliff und seine Crew bekommen mit dem neuen Update vor allem spürbare Komfort- und Stabilitätsverbesserungen.

Große neue Inhalte gibt es diesmal nicht, dafür aber eine ordentliche Liste an Fehlerbehebungen: Pearl Abyss hat für Crimson Desert Patch 1.15.00 veröffentlicht und darin quer durchs Spiel aufgeräumt. Betroffen sind unter anderem Bosskämpfe, das Reiten, das Farming und sogar das plattformübergreifende Speichersystem.

Der Patch ist bereits für PC und Mac über Steam, für PlayStation, Xbox und den Epic Games Store ausgerollt. Nur wer die Mac-App-Store-Version spielt, muss sich noch ein wenig gedulden.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Diese Fehler verschwinden mit dem Update

Ein paar der behobenen Bugs dürften besonders nervig gewesen sein: So wurden manche Bosse während des Kampfs plötzlich durchsichtig, und wer Pflanzen anbaute, erlebte teils, dass die Ernte einfach nicht mehr wuchs oder sich gar nicht erst einsammeln ließ. Für die Charaktere Oongka und Damiane wurde außerdem ein Fehler gefixt, durch den der Sperrstatus von ausgerüsteter Ausrüstung nicht gespeichert blieb.

Auch beim Reiten gab es einiges zu tun: Wer während der Quest »Scattered Honey Jars« auf dem Questbären unterwegs war, konnte bislang nicht angreifen, und die Reitanimation wirkte in bestimmten Situationen unnatürlich.

Der Wyvern ließ sich bisher nicht mitten in der Luft herbeirufen, und die Fähigkeit Aerial Roll legte nach einem Aerial Maneuver eine ungewöhnlich kurze Strecke zurück. Gepatcht wurde zudem ein Fehler, bei dem Kliff beim Einsatz von Blinding Flash Finisher an Hängen teilweise im Boden versank.

1
Enkel bekommt Opas PC und fragt: »Ist der noch gut zum Spielen?« und anscheinend hat Opa ein goldenes Händchen [Best of GameStar]
von Jonas Herrmann
2
Student erbt 700.000 Dollar, investiert sie ohne Wissen seiner Eltern kurz vor Kurseinsturz in eine Aktie, doch zwei Jahre später sieht die Welt ganz anders aus
von Nils Raettig
3
Aldi spricht von »Zweiklassengesellschaft« – positioniert sich gegen Apps, die bei der Konkurrenz längst Standard sind
von Martin Brinkmann

Kleinere, aber alltagsrelevante Fixes gibt es obendrauf: Ein großer Fisch, den ihr auf dem Rücken trugt, verschwand bislang beim Einsammeln aus einer Fischfalle. Gestohlene Wagen konnten sich in Luft auflösen, wenn ihr die Escape-Funktion nutzt.

Und die Waffe Mace of Ambition liegt jetzt an einer leichter erreichbaren Stelle. Dazu kommen ein behobener Absturz beim Laden von Cross-Save-Daten, korrigierte Farbdarstellung bei aktiviertem HDR sowie eine allgemeine Überarbeitung der Lokalisierung in allen unterstützten Sprachen.

Spielt ihr Crimson Desert noch regelmäßig, oder ist das RPG bei euch schon wieder von der Platte verschwunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Crimson Desert
Tipp GamesPlanet Website
Crimson Desert
ab 62,99 €

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 33 Minuten

Crimson Desert: Neuer Patch bringt zwar keinen neuen Content, aber könnte trotzdem für viele Spieler unerlässlich sein

vor einer Woche

Sorgenkinder 2026: Diese Spiele erwartet ein schwieriger Herbst - jetzt für alle!

vor 2 Wochen

Multiplayer und Mods für Crimson Desert? Für den Open-World-Knüller steht die spannendste Zeit vielleicht erst noch bevor

vor 2 Wochen

Crimson Desert macht mit seinem neuesten Update die Sidekicks von Kliff viel spannender, doch auf PS5 brennt aus anderen Gründen die Hütte

vor 3 Wochen

Crimson Desert: Kreativer Bankräuber reißt sich ein Vermögen unter den Nagel - seine Geheimwaffe: Bienen!
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Wusstet ihr, dass ihr in Age of Empires 2 sofort gewinnen könnt, indem ihr euer eigenes Stadtzentrum erstmal abreißt?

gerade eben

Wusstet ihr, dass ihr in Age of Empires 2 sofort gewinnen könnt, indem ihr euer eigenes Stadtzentrum erstmal abreißt?
Ihre Großmutter wurde Opfer eines Betrugs. Daraufhin entwickelte Rita in 2 Tagen eine App, die betrügerische Anrufe blockieren kann

vor 14 Minuten

Ihre Großmutter wurde Opfer eines Betrugs. Daraufhin entwickelte Rita in 2 Tagen eine App, die betrügerische Anrufe blockieren kann
Crimson Desert: Neuer Patch bringt zwar keinen neuen Content, aber könnte trotzdem für viele Spieler unerlässlich sein

vor 38 Minuten

Crimson Desert: Neuer Patch bringt zwar keinen neuen Content, aber könnte trotzdem für viele Spieler unerlässlich sein
Pünktlich zu den Sommerferien: PSN ist down

vor 42 Minuten

Pünktlich zu den Sommerferien: PSN ist down
mehr anzeigen