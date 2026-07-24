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Wusstet ihr, dass ihr in Age of Empires 2 sofort gewinnen könnt, indem ihr euer eigenes Stadtzentrum erstmal abreißt?

Wer die Perser wählt, hat gleich zu Spielbeginn einen richtig fiesen Trick in der Taktikkiste. Ihr müsst einfach euer Stadtzentrum dreist umbauen.

Profilbild von Stephanie Schlottag

Stephanie Schlottag
24.07.2026 | 15:18 Uhr

29,69 €

Die Perser sind in AOE2 nicht nur die richtige Wahl, wenn ihr Kriegselefanten und Kavallerie wollt. Die Perser sind in AOE2 nicht nur die richtige Wahl, wenn ihr Kriegselefanten und Kavallerie wollt.

Ach, Age of Empires 2, du Relikt aus einer goldenen und simpleren Strategie-Ära. Noch heute ist es dank engagierter Fans quicklebendig. Die hatten natürlich viel Zeit, alles über das Spiel herauszufinden, das vor 27 Jahren herauskam. Kurzer Moment der Stille, während wir diese Info verarbeiten ... Okay, weiter im Text.

Manche von euch kennen den Perser-Stadtzentrum-Trick sicher bestens oder erinnern sich gleich wieder daran, wenn wir euch davon erzählen. Andere haben hoffentlich einen kleinen Aha-Moment und ein bisschen Inspiration, das in einer Runde gepflegt auszuprobieren. Vielleicht lieber im PvE. Es ist nämlich schon gemein.

Stadtzentrum abreißen, dreist sein

Perser-Stadtzentrum-Trick? Oh ja, und der geht so: Am Anfang des Spiels startet ihr (normalerweise) im Dunklen Zeitalter, mit einem bereits aufgebauten Stadtzentrum und ein paar Dorfbewohnern, die auf eure Anweisungen warten.

Normalerweise schickt ihr sie jetzt erstmal Rohstoffe sammeln, damit ihr nach und nach eure Siedlung aufbaut und eurem Gegner mit Truppen und Belagerungsgerät einheizt. Oder ihr spart euch die Mühe. Stattdessen sammelt ihr Holz und Nahrung, bis ihr zehn Dorfbewohner habt, reißt dann euer Stadtzentrum ab, marschiert in die Basis eurer Gegner und baut es dort neu auf.

Um eure fleißigen Bauer zu schützen, platziert ihr Palisadentore, denn die Baustellen davon können feindliche Einheiten nicht überschreiten.

Anfangs könnt ihr nur ein Stadtzentrum haben, deshalb muss euer altes eingerissen werden. Anfangs könnt ihr nur ein Stadtzentrum haben, deshalb muss euer altes eingerissen werden.

Die Perser bekommen ein stärkeres Stadtzentrum als die anderen Kulturen, sodass eures überlegen im direkten Zweikampf ist. Es feuert automatisch auf die Einheiten eures Feindes und kann im gegensatz zu Türmen auch Einheiten direkt an der Basis treffen. Entsendet eure Dorfbewohner, um das Stadtzentrum permanent zu reparieren, wenn es Schaden nimmt. Achtet natürlich auf ausreichend Holz.

Solltet ihr den Gegner mit diesem Trick nicht im direkten Zweikampf erledigen, dann nutzt eure Position, um Ressourcen hinter Wällen zu verstecken. Im besten Fall seid ihr dabei durch euer Stadtzentrum geschützt. So solltet ihr im Laufe der Runde allein durch Rohstoffverwaltung gewinnen.

In der Community ist der Trick bekannt als »The Persian Douche«, also etwa »Der Persische Fiesling«. Ziemlich passend. Einige Fans lehnen solche Manöver grundsätzlich ab, aber es ist kein Cheat, sondern eine Methode, die im Spiel selbst angelegt ist.

Video starten 1:20 Age of Empires 2: Auch nach 26 Jahren gehen dem Meisterwerk die Ideen für neue Fraktionen nicht aus - jetzt gibt es wieder drei neue

Natürlich gibt es auch schon längst Gegenmaßnahmen, die vor allem darin bestehen, sich nicht auf das Duell mit dem persischen Zentrum einzulassen, die eigenen Dorfbewohner zu schützen, Rohstoffe zu sammeln und das Problem mit Bogenschützen (und Befiederungs-Upgrade) zu erledigen. Sollte das eigene Stadtzentrum kaputtgehen, dann baut es an geeigneter anderer Stelle wieder auf.

Wenn ihr früh genug seht, dass der Gegner anrückt, könnt ihr auch selbst Palisadentore anlegen, um ihn vom fiesen Trick abzuhalten. Dann hat er viele Ressourcen und wertvolle Zeit für nichts geopfert.

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Habt ihr das Manöver schon mal angewendet oder seid sein Opfer geworden? Habt ihr noch andere Exploits auf Lager, die sich die grundlegenden Spielmechaniken von Age of Empires 2 zunutze machen? 

Fast jedes Strategiespiel enthält solche Hintertür-Taktiken. Findet ihr die zulässig im PvP oder seid ihr da für strenge Regeln? Lasst es uns gern in den Kommentaren lesen.

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Genre: Strategie

Release: 14.11.2019 (PC), 31.01.2023 (Xbox One, Xbox Series X/S)

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