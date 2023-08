20:58 Spiele wie Ratchet & Clank haben wir schmerzlich vermisst

Micha hasst nur wenige Dinge mehr als anthropomorphe Tiere - höchstens vielleicht Piraten oder Knoblauch bei Tageslicht. Und deshalb hat er auch die goldene Ära der Plattformer rund um Donkey Kong, Banjo-Kazooie und Co. gänzlich verpasst.

Aber zum Glück kann Plattformer-Fan Jonas ihm verraten, warum das ein grauenhafter Fehler war - und warum der PS5-Hit Ratchet & Clank: Rift Apart die Erfüllung aller Fan-Träume ist.

In diesem 15-Minuten-Podcast (der manchmal auch zu einem 20-Minuten-Podcast wird) reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Wie kann man ein so nostalgisches Genre wie Jump & Runs in der heutigen Zeit mit allerfeinster Technik und neuen Ideen wiederbeleben? Diese Frage hat Ratchet & Clank eindrucksvoll beantwortet. Aber warum sollte niemand dieses Spiel auf der PS5 verpasst haben? All das und mehr hört ihr als Podcast oder seht ihr als Video in der neuen Folge »Was spielst du so?«

