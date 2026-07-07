Feuer gegen Feuer: Reddit erklärt, wie KI genutzt wird, um die Probleme mit KI zu lösen

Reddit nutzt KI, um Spam und Bots zu erkennen und zu bekämpfen. (Bild: Reddit)

Fragt man durchschnittliche Reddit-Nutzer, was die größten Probleme der Plattform sind, dürften die Worte »Bots« und »Spam« ziemlich häufig genannt werden.

KI hat diese Probleme in den vergangenen Jahren nochmal verstärkt. Nun hat Reddit erklärt, wie man die Plattform weiterhin sicher und »echt« halten will.

Reddit nutzt KI, um KI auszuschließen

Die »Dead Internet Theory« besagt, dass das Internet zu großen Teilen nur noch aus Bots besteht und es online kaum noch echte Menschen gibt.

Ganz so schlimm ist es vermutlich noch nicht, trotzdem sind Bots schon heute ein echtes Problem. Mit ihrer Hilfe können Themen und Meinungen künstlich aufgeblasen werden, selbst im besten Fall sind sie immer noch ziemlich nervig.

Auch Reddit kennt das Problem gut und kämpft schon seit Jahren mit wachsenden Bot- und Spam-Zahlen auf der Plattform, wie sie jetzt in einem Blog-Post schreiben. Um dagegen zu steuern, wurden in den vergangenen Monaten KI-gestützte Sicherheits- und Erkennungsmaßnahmen eingeführt und ausgebaut.

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Dabei geht es den Betreibern vor allem darum, Spam im besten Fall schon zu erkennen und zu entfernen, bevor die echten User diesen überhaupt zu Gesicht bekommen. Mit Erfolg. Im Zeitraum zwischen Januar und März 2026 sollen die User etwa 20 Prozent weniger Spam zu sehen bekommen haben als im selben Zeitraum 2025.

Dabei werden auch ein paar weitere Zahlen genannt:

Pro Tag werden 23 Millionen Spam-Views blockiert, bevor sie die User erreichen

Knapp 25.000 Spam-Posts und -Kommentare werden jeden Tag erwischt

Im Schnitt werden täglich zwei Millionen Fake-Votes rückgängig gemacht

Bei den Maßnahmen geht es zudem nicht nur um Spam, sondern auch um schädliche Inhalte und Hasskommentare. So vergehen im Schnitt nur noch fünf Sekunden zwischen dem Erkennen und dem Entfernen von schädlichen Inhalten.

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Das führt auch dazu, dass deutlich weniger User diese schädlichen Inhalte zu Gesicht bekommen. Reddit stellt allerdings auch klar, dass es sich um einen ständigen Kampf und ein ständiges Wettrennen handelt. Bessere Sicherheitsmaßnahmen führen so zu komplizierteren Angriffen und andersherum. Komplett Bot- und Spamfrei wird die Plattform also wohl niemals sein.