Honors außergewöhnliches »Robot Phone« könnte noch im Sommer sein Debüt feiern

Das Robot Phone von Honor fällt vor allem wegen der Kamera auf. (Bild: Honor)

Das »Robot Phone« von Honor gehört wohl zu den spannendsten und spektakulärsten Smartphone-Konzepten der letzten Jahre.

Das Handy verfügt über eine ausfahrbare Kamera, die wie ein Gimbal funktionieren soll. Laut einem Leaker könnte es schon bald neue Infos zu dem Gerät geben.

Enthüllung laut Insider noch in diesem Sommer

Das neuartige Konzept sorgte schon bei der Vorstellung im Oktober 2025 für mächtig Aufsehen. Auf der CES Anfang 2026 wurde dann sogar ein erster Protoyp gezeigt, der allerdings noch gar nicht funktionsfähig war.

Dennoch versprach Honor, dass das neue Smartphone zumindest in China in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen soll. In der befinden wir uns nun und offenbar wird hinter den Kulissen schon fleißig gearbeitet.

Wie Gizmochina berichtet, hat sich der bekannte Leaker »数码闲聊站« kürzlich in einem Kommentar auf Weibo zum neuen Modell geäußert. Auf die Frage, wie stark das »Robot Phone« am Ende sein wird, antwortete er mit einem wissenden Smiley und den Worten:

»Soon, August«

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Autoplay

Unklar ist, ob der Insider damit auf den Release, eine Vorstellung oder sogar beides hindeutet. Derzeit ist am ehesten davon auszugehen, dass im August neue Infos wie die Spezifikationen verraten werden. Vielleicht gibt es auch erste Hands-ons. Für einen Release scheint es noch zu früh.

Natürlich handelt es sich bisher nur um zwei Wörter, die irgendjemand auf einer chinesischen Social-Media-Plattform gepostet hat. In der Vergangenheit haben sich die Aussagen des Insiders aber häufig bewahrheitet.

Ein spannendes Konzept

Die Besonderheit des »Robot Phone« ist ganz klar der kleine, ausfahrbare Kamera-Arm. Der ganze Mechanismus verstaut sich dabei selbstständig und kompakt im Gerät, wenn er nicht benötigt wird.

Die Nutzung soll dann ganz ähnlich funktionieren wie bei herkömmlichen Gimbals. Die Kamera soll automatisch Bewegungen verfolgen können und etwa auch für Selfies genutzt werden.

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Wie gut das dann in der Praxis funktioniert, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Möglicherweise wird diese aber schon in wenigen Wochen beantwortet. Zumindest in China. Ein weltweiter Release scheint aktuell eher unwahrscheinlich, kann aber natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, solange es keine offiziellen Informationen vom Hersteller selbst gibt.