Riesige Diskussion um Benchmarks zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty entbrannt - das steckt dahinter

(Quelle: CD Project Red/Nvidia)

Der Release des ersten und wahrscheinlich einzigen DLCs für Cyberpunk 2077, der auf den Namen Phantom Liberty hört, steht bereits in den Startlöchern. Am 26. September ist es soweit und ihr könnt den neuen Stadtteil Dogtown in Night City erkunden.

Passend zum nahenden Release der Erweiterung hat Nvidia einen Benchmark-Vergleich zwischen der Geforce RTX 3070 Ti und der RTX 4070 veröffentlicht, der derzeit auf Reddit große Wellen schlägt. Aber warum?

Eine Frage der Features

Die Benchmark-Grafik ist einfach gehalten und zeigt eine nicht näher spezifizierte RTX 4070 der aktuellen Generation, die im Nvidia-eigenen Benchmark rund 70 Bilder pro Sekunde erreicht.

Dem gegenüber steht eine RTX 3070 Ti der letzten Generation, die im gleichen Benchmark nicht viel mehr als 20 Bilder pro Sekunde schafft.

(Quelle: Nvidia via Reddit)

Nvidia gibt die Benchmark-Bedingungen offen an: Eine Auflösung von 1440p (2560 x 1440 Pixel) und die Messung der durchschnittlichen FPS mithilfe des DLSS-Upscalers im Qualitätsmodus in einer Vorabversion von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Im Kleingedruckten findet sich außerdem der entscheidende Hinweis, dass Phantom Liberty zwar in beiden Fällen mit maximalen Einstellungen und im Raytracing-Overdive-Modus läuft. Bei der RTX 4070 ist im Benchmark aber das exklusive Feature der RTX-4000-Karten, die Frame-Generierung, aktiviert.

Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Zwischenbildgenerierung, die die Bildraten massiv steigern kann. Die RTX-3000-Generation unterstützt die Frame Generation dagegen nicht, was den hohen FPS-Unterschied erklärt.

Reddit-User diskutieren über diesen Benchmark

Ein Reddit-Mitglied hat die Folie unter dem polarisierenden Titel Nvidia…. this is a joke right? ( Nvidia… das ist ein Witz, oder? ) veröffentlicht.

Eine der vielen kritischen Kommentare macht zum Thema, dass die Frame Generation nur in bestimmten Spielen unterstützt wird. So sagt der User Bambam-bigloo: Dank der Frame-Gen gibt es eine 120-prozentige Leistungssteigerung in dem einen Spiel, das ihr vielleicht nie spielen werdet. .

Nicht überrascht von dem Benchmark zeigt sich der Reddit-Nutzer kron123456789, der auf die im Titel gestellte Frage Folgendes antwortet: Nein [das ist kein Witz], sie vergleichen ernsthaft die 40er-Serie mit Frame Gen mit der 30er-Serie ohne Frame Gen (kron123456789). Darauf antwortet User Zeryth: Das ist buchstäblich ihre Marketingstrategie, seit die 40er-Serie angekündigt wurde.

In der Tat gab es solche Vergleiche von Nvidia schon recht häufig zu sehen, was manche Reddit-User auch für legitim halten. So sagt der Nutzer Masonzero: Nennt mich verrückt, aber neue Hardware mit einem neuen Feature mit alter Hardware zu vergleichen, ist keine schlechte Sache.

Was bei der Diskussion aus unserer Sicht generell nicht zu vergessen ist: Auch wenn ein Benchmark auf den ersten Blick eine gewisse Objektivität vermittelt, handelt es sich bei solchen von Herstellern veröffentlichten Messungen letztlich primär um Werbung für das eigene Produkt.

Sprich: Dabei wird meist das so genannte Cherry-Picking betrieben, also das Herauspicken von den besten (Benchmark-)Rosinen, um das Produkt in einem möglichst gut Licht dastehen zu lassen.

Was haltet ihr von diesem Benchmark-Vergleich zwischen der RTX 4070 und der RTX 3070 Ti von Nvidia – einmal mit Frame-Generierung und einmal ohne die neue Technologie? Steigt ihr auf die neuen Grafikkarten der RTX-4000-Serie um oder habt ihr euch schon eine neue GPU gekauft? Oder gehört ihr zum Team Red und benutzt eine Karte von AMD? Teilt uns eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren mit, wir freuen uns auf euer Feedback!