Kann das wahr sein? Vater will Sohn neuen Gaming-Rechner bauen, macht dabei Schnäppchen seines Lebens

Im Internet und auf Reddit finden sich nicht nur interessante, glaubwürdige Geschichten, es tummeln sich dort auch unzählige frei erfundene Storys. Einen Beitrag, der uns zunächst etwas skeptisch macht, uns aufgrund eigener Erfahrungen dennoch plausibel erscheint, haben wir hier für euch:

Der Reddit-Nutzer MrAwesomeTG will für seinen Sohn als Weihnachtsgeschenk einen neuen Gaming-Rechner bauen. Dabei stößt er auf ein Angebot für einen gebrauchten PC, das zu gut scheint, um wahr zu sein.

Dennoch hat der Vater angeblich zugeschlagen und das Gerät für 1.000 Dollar (rund 912 Euro) erstanden.

Was steckt in dem Rechner – inklusive Neupreise?

Mainboard: ASRock Z790 Nova WiFi (310 Euro)

ASRock Z790 Nova WiFi (310 Euro) Prozessor: Intel Core i7 14700K (417 Euro)

Intel Core i7 14700K (417 Euro) Grafikkarte: Asus ROG Strix Gaming Geforce RTX 4070 Ti 12 GB (899 Euro)

Asus ROG Strix Gaming Geforce RTX 4070 Ti 12 GB (899 Euro) Arbeitsspeicher: G.Skill Ripjaws 32 GB DDR5-6400 (120 Euro)

G.Skill Ripjaws 32 GB DDR5-6400 (120 Euro) Kühlung: Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos (156 Euro)

Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos (156 Euro) Speicher: Samsung 980 Pro 2 TB (160 Euro)

Samsung 980 Pro 2 TB (160 Euro) Netzteil: Corsair RMe 1000e (153 Euro)

Corsair RMe 1000e (153 Euro) Gehäuse: NZXT H6 Flow (118 Euro)

NZXT H6 Flow (118 Euro) Gehäuselüfter: 8x Cooler Master Halo (196 Euro)

Daneben soll ihm der Verkäufer auch noch ein Steelseries Arctis 3 Headset (80 Euro), eine Steelseries Apex 7 TKL Gaming-Tastatur (139 Euro) sowie einen IETS GT500 Laptopkühler (90 Euro) überlassen haben. Ob die Geräte in den 912 Euro mit inbegriffen waren, geht aus dem Reddit-Beitrag nicht hervor.

Der Rechner ohne Peripherie würde neu jedenfalls mit 2.529 Euro zu Buche schlagen. Die Grafikkarte allein kostet dabei so viel, wie MrAwesomeTG insgesamt auf dem Facebook Marketplace bezahlt haben will.

Warum wurde der Rechner überhaupt verkauft?

Dem Reddit-Thread zufolge hat der Verkäufer schlicht keine Zeit mehr fürs Gaming, Familienleben inklusive frischem Nachwuchs seien wichtiger.

Schäden scheint der Rechner nicht aufzuweisen. Er habe bereits einige 3DMark-Tests bestanden.

Wie realistisch ist das Angebot?

Unserer Einschätzung nach kann es durchaus sein, dass der Nutzer hier das Schnäppchen seines Lebens gemacht hat, etwas skeptisch sind wir dennoch.

Der Rechner hätte nicht einmal ein Jahr auf dem Buckel – der Intel Core i7 14700K ist erst im vierten Quartal 2023 auf den Markt gekommen. Nach kaum einem Jahr bereits weniger als die Hälfte des Kaufpreises zu verlangen, scheint fragwürdig.

Aufhorchen lässt uns außerdem, dass der Reddit-Nutzer den Gaming-Rechner als Weihnachtsgeschenk gekauft haben will. Eine Überraschung ist es nach dem öffentlichen Post dann wohl eher nicht mehr.

Es kann natürlich sein, dass es sich um ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk handelt oder der Sohn von vornherein eingeweiht war.

Und angesichts der familiären Umstände des Verkäufers (ein Neugeborenes) ist denkbar, dass der Verkauf schnell (und damit günstig) über die Bühne gehen sollte.

Eine vergleichbare Geschichte hat sich im Umfeld des Autors dieses Artikels zugetragen:

Ein guter Freund hat vor einigen Jahren einen fast neuwertigen High-End-Rechner zu einem Spottpreis (weit weniger als die Hälfte des Neupreises) verkauft, weil das bestehende Computerzimmer zu einem Kinderzimmer umfunktioniert werden sollte und für einen Desktop-Rechner schlicht kein Platz mehr war.

Die Kommentare unter dem Thread fallen übrigens durchwegs positiv und wenig kritisch aus. Die meisten gratulieren MrAwesomeTG zu seinem Schnäppchen.

Doch was meint ihr? Kann sich die Geschichte des Reddit-Nutzers eurer Meinung nach wirklich so zugetragen haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!