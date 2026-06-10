Spieler räumt seinen Schreibttisch auf, findet originalverpackten RAM, der heute mindestens 1.300 Euro wert ist

Der gefundene Arbeitsspeicher kommt vom Hersteller TeamGroup. (Bild: Reddit-Nutzer Alaeriia)

Das Thema der hohen RAM-Preise begleitet die Community inzwischen schon länger als ein halbes Jahr und nach aktuellem Stand werden wir noch eine ganze Weile damit leben müssen.

Umso erfreuter war der Reddit-Nutzer Alaeriia über einen Fund, den er beim Aufräumen seines Schreibtischs gemacht hat.

Offenbar ist ihm das Kunststück gelungen, eine Packung mit originalverpacktem RAM zu vergessen, die er im letzten Jahr gekauft hat.

Es handelt sich um üppige 128 GB DDR5-Speicher mit einer Taktrate von 6.400 MHz. Das Preisschild befindet sich noch auf der Verpackung, demnach hat das RAM-Kit damals ungefähr 340 Euro gekostet.

Zum Vergleich: Aktuell muss man für zwei Speichermodule mit 64 GB RAM als Kit laut Preisvergleich Geizhals mindestens 1.300 Euro bezahlen.

Gegenüber dem Kaufzeitpunkt ist der RAM also stolze 1.000 Euro beziehungsweise um etwa 280 Prozent teurer geworden.

Die Hintergründe der RAM-Krise: Unser Talk vom Februar 2026 zu dem Thema

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Wie kann man so viel RAM einfach vergessen?

Eine naheliegende Frage, die auch in den Kommentaren zu dem Reddit-Beitrag gestellt wird.

Alaeriia antwortet darauf, ohne sich ganz sicher zu sein, wie es dazu gekommen ist. Seine Vermutung klignt aber unserer Meinung nach durchaus plausibel:

Wenn ich raten müsste, würde ich schätzen, dass ich das Speicher-Kit ungefähr zu der Zeit gekauft habe, als OpenAI angekündigt hat, alle Speichervorräte aufzukaufen, um den steigenden Preisen zuvorzukommen – und dass ich den RAM dann vergessen habe.

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Einen Verwendungszweck für den RAM hat der Spieler aber dennoch sofort parat: Er plant, ihn für einen Factorio-Server zu benutzen.

Laut eigener Angaben kauft er übrigens oft irgendwelche Dinge und auf seinem Schreibtisch geht gerne mal etwas verloren. Zu den weiteren Funden beim aktuellen Aufräumen zählten unter anderem ein riesiger Schokoriegel und sein Reisepass.