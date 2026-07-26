Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Kennt ihr die »Cutscene-Lüge« von Fallout New Vegas? Wenn die Endsequenz läuft, seid ihr eigentlich in ein geheimes Kino gesperrt

Wer die Hauptquest von Fallout: New Vegas abschließt, kann in der Endsequenz sehen, wie sich seine Entscheidungen auf die Mojave auswirken werden. Aber die Cutscene verbirgt ein Geheimnis.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
26.07.2026 | 18:15 Uhr

8,99 €

Die Endsequenz von Fallout: New Vegas will uns hinters Licht führen. Die Endsequenz von Fallout: New Vegas will uns hinters Licht führen.

Egal ob wir in Fallout: New Vegas für die Republik Neukalifornien kämpfen, uns der Legion anschließen oder mit Ja-Sager unser ganz eigenes Süppchen kochen: Am Ende müssen wir die zweite Schlacht am Hoover-Staudamm überleben und bekommen danach eine Endsequenz zu unseren Leistungen: Wem haben wir geholfen, welche Fraktion haben wir zerstört und was passiert nach unserem Sieg in der Mojave?

Diese Endsequenz ist aber nicht einfach eine Cutscene: Tatsächlich erleben wir sie mithilfe eines seltsamen Konstrukts durch die Augen unserer Spielfigur.

Im Kino mit Ron

Auffallen kann das durch einen Bug: Wenn wir in der letzten Schlacht einen bestimmten Begleiter an unserer Seite haben, kann es vorkommen, dass der während der Endsequenz einfach seelenruhig in unsere Endsequenz reintrottet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie kann das sein? Am Ende des Spiels wird unsere Figur in einen geheimen Raum teleportiert, der außerhalb der Spielwelt liegt. Ohne Konsolenkommandos kommen wir also vorher nie dorthin. In dem fensterlosen, dunklen Kämmerchen schaltet das Spiel dann unsere Benutzeroberfläche aus, lähmt unsere Spielfigur, und zwingt sie in die Egoperspektive.

Direkt vor uns platziert sie dann die Endsequenz, dir wir also nur in einer Art Kino im Spiel anschauen. Das Beste kommt aber noch: Denn sogar der Erzähler ist nicht einfach eine Stimme aus dem Off, sondern ein NPC namens Ron the Narrator, der hinter der Leinwand sitzt und das Geschehen kommentiert. Er heißt natürlich Ron, weil im englischen Original Ron Perlman im Intro und in der Endsequenz zu hören ist.

Video starten 17:02 Fallout: New Vegas - Wir erreichen endlich die Stadt und verschaffen uns Zugang zu Mr. House

Solche absurden Lösungen gibt es in Fallout mehr als einmal: Berühmt-berüchtigt ist etwa der Zug aus dem Fallout-3-DLC Broken Steel. Weil es sehr schwer gewesen wäre, eine richtige U-Bahn zu programmieren, fanden die Entwickler eine andere Lösung: Sie setzen uns während der Zugfahrt einfach den Wagen als Helm auf und spielten eine bestimmte Animation ab. In Wirklichkeit laufen wir also nur über die Schienen mit einem riesigen Zug-Hut auf unserem Kopf.

Mehr Fallout
Todd Howard hat einen Tipp, wie euer Feature-Wunsch in Fallout 5 Realität wird (vielleicht)
von Dennis Zirkler
Todd Howard hat einen Tipp, wie euer Feature-Wunsch in Fallout 5 Realität wird (vielleicht)
Fallout: Set-Fotos zu Staffel 3 könnten den Auftritt eines Lieblings aus den Spielen vorbereiten
von Vali Aschenbrenner
Fallout: Set-Fotos zu Staffel 3 könnten den Auftritt eines Lieblings aus den Spielen vorbereiten
Von wegen Schatten seiner selbst: Fallout-Entwickler Obsidian wehrt sich gegen die Fan-Kritik
von Tillmann Bier
Von wegen Schatten seiner selbst: Fallout-Entwickler Obsidian wehrt sich gegen die Fan-Kritik

Wenn unser Artikel bei euch akute Fallout-Nostalgie ausgelöst hat, dann können wir euch vielleicht weiterhelfen. Es gibt etwa eine aufregende Nachricht zur dritten Staffel der Fallout-Serie: Die hat nämlich Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld) gecastet, der auch großer Fan von New Vegas ist. Wollt ihr spielen, dann haben wir euch sieben Spiele herausgesucht, die euren Fallout-Hunger zumindest ansatzweise stillen.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fallout: New Vegas
Tipp GamesPlanet Website
Fallout: New Vegas
ab 8,99 €

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas

Genre: Rollenspiel

Release: 22.10.2010 (PC, PS3, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Kennt ihr die »Cutscene-Lüge« von Fallout New Vegas? Wenn die Endsequenz läuft, seid ihr eigentlich in ein geheimes Kino gesperrt

vor 11 Stunden

Vier neue Fallout-Spiele: Bethesda redet endlich mit uns und ich hoffe, das ist nur der Anfang

vor einer Woche

3 Neue Fallout-Spiele angekündigt: Bethesda bestätigt Remaster von Fallout 3 und New Vegas, sowie die Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment

vor einer Woche

Fallout: Set-Fotos zu Staffel 3 könnten den Auftritt eines Lieblings aus den Spielen vorbereiten, doch Fans sind sich uneinig, ob sie ihn überhaupt sehen wollen

vor 2 Wochen

Fallout 5 oder New Vegas 2: Obsidian soll jetzt doch ran, während Bethesda Elder Scrolls 6 entwickelt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Kennt ihr die »Cutscene-Lüge« von Fallout New Vegas? Wenn die Endsequenz läuft, seid ihr eigentlich in ein geheimes Kino gesperrt

vor 13 Minuten

Kennt ihr die »Cutscene-Lüge« von Fallout New Vegas? Wenn die Endsequenz läuft, seid ihr eigentlich in ein geheimes Kino gesperrt
Marvel, Spaceballs, Lego und Co.: Alle Highlights der San Diego Comic-Con 2026 auf einen Blick   3     3

vor 3 Stunden

Marvel, Spaceballs, Lego und Co.: Alle Highlights der San Diego Comic-Con 2026 auf einen Blick
Ein legendärer Entwickler programmierte einst ein Popeye-Spiel und als ihm die Lizenz verweigert wurde, benannte er es um ... in Donkey Kong   1     1

vor 4 Stunden

Ein legendärer Entwickler programmierte einst ein Popeye-Spiel und als ihm die Lizenz verweigert wurde, benannte er es um ... in Donkey Kong
Weit über 19 neue Spaceballs-Filme bis 2148 – Die hundertprozentig ernst gemeinte Roadmap ist der perfekte Star-Wars- und Marvel-Seitenhieb   1     6

vor 4 Stunden

Weit über 19 neue Spaceballs-Filme bis 2148 – Die hundertprozentig ernst gemeinte Roadmap ist der perfekte Star-Wars- und Marvel-Seitenhieb
mehr anzeigen