Weit über 19 neue Spaceballs-Filme bis 2148 – Die hundertprozentig ernst gemeinte Roadmap ist der perfekte Star-Wars- und Marvel-Seitenhieb

Ein riesiges Spaceballs-Universum? Nein, es ist nur ein wirklich guter Scherz! Bildquelle: Amazon MGM Studios

Nach 40 Jahren erscheint am 23. April 2027 tatsächlich Spaceballs 2 in den deutschen Kinos. Da ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um nach all der Zeit endlich ein riesiges Universum aus der kleinen Filmreihe zu machen!

Mal überlegen … Perfekt wären doch so 11 verschiedene Phasen mit jeweils 3 bis 10 Filmen, der Plan geht dann bis ins Jahr 2148 und das macht dann … Jap, Spaceballs erlaubt sich hier einen riesengroßen Scherz mit Marvel und Star Wars.

Ein Film auf der urkomischen Roadmap zum Spaceballs Cinematic Universe heißt sogar angelehnt an Episode 7 von J.J. Abrahams: The Schwartz Awakens. Oder noch besser: The Franchise Menace anstatt Episode 1: The Phantom Menace.

Ein anderes Projekt zieht direkt einmal den kommenden Avengers-Teil Secret Wars durch den Kakao. Spaceballs: Super Duper Secret Wars erscheint dann 2031 in den Kinos. Die Roadmap ist einfach zu gut, als dass wir sie euch vorenthalten wollen:

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Wir lieben ja besonders die Untertitel der späteren Phasen. Ab der achten wird es hier besonders witzig: Wir geben auf , Viel Glück und Die ist relativ. Natürlich hat der Cast nicht nur Witze gemacht, sondern es gab auch einige schöne Momente.

Rick Moranis auf der Bühne und ein emotionaler Brief von Bill Pullman

Lord Helmchen alias Rick Moranis hat sein Comic-Con-Debüt gefeiert und wurde dafür von den Fans mit einem riesigen Applaus begrüßt. Tatsächlich ist Spaceballs 2 seine erste Live-Action-Rolle seit 30 Jahren! Zuletzt war er 1997 in Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft zu sehen. Danach folgten nur drei Synchronrollen, unter anderem in den Bärenbruder-Filmen von Disney.

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Moranis gab ebenfalls preis, was ihn letztendlich zu seiner Rückkehr bewegt hat. Damit hat vor allem der Cast etwas zu tun. Dabei beschreibt der 73-jährige Schauspieler die Entscheidung jetzt schon als »die beste seines Lebens«:

Die Wahrheit ist, dass ich bei dieser Sache einfach zusagen musste. Nur so konnte ich Josh Gad dazu bringen, mir keine SMS mehr zu schicken. Eigentlich habe ich schon 1989 angefangen, mit Mel über die Fortsetzung zu sprechen. Wir haben im Laufe der Jahre immer wieder darüber gesprochen. Ich war eigentlich gar nicht im Ruhestand, ich war nur in Verhandlungen. Aber nein, das kam genau zum richtigen Zeitpunkt, und ich habe angefangen, mit diesen Leuten zu reden und zu erfahren, wer mitspielen würde. Ich habe gehört, dass Bill Pullman zurückkommen würde, dass Lewis auch dabei sein würde, und da hatte ich einfach das Gefühl: Das ist es. Es ist an der Zeit, und ja, ich habe zugesagt, und es ist ehrlich gesagt die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.

Lewis Pullman, der Sohn von Lone Starr alias Bill Pullman, wandte sich mit einem Brief seines Vaters an das Publikum und den Cast. Pullman selbst konnte nicht an der Comic-Con 2026 teilnehmen, aber gut, dass sein Sprössling in der Fortsetzung mitspielt:

Freut ihr euch schon auf Spaceballs 2? Und wen nehmt ihr nächstes Jahr ins Kino mit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Falls ihr noch mehr über die Fortsetzung erfahren möchtet, verlinken wir euch in der obigen Box weitere Artikel zum Thema. Dort könnt ihr zum Beispiel nachlesen, wer in die Fußstapfen des verstorbenen Darstellers von Möter Waldi treten wird.