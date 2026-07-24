Marvel, Avatar, Lego und Co.: Alle Highlights der San Diego Comic-Con 2026 auf einen Blick

Die Comic-Con ist ein wahres Fest für Nerds! Bildquelle: Disney/New Line Cinema/Warner Bros/Lucasfilm

Der Juli ist zum Abnerden da! Jedes Jahr findet in San Diego an einem langen Wochenende die Comic-Con statt – dieses Jahr vom 23. bis zum 26. Juli 2026. Kreative Cosplays, Merch bis zum Abwinken und mittendrin die Stars/Regisseure/Autoren unserer liebsten Universen, die über ihre neuen Projekte quatschen und Trailer zeigen.

Damit ihr nichts verpasst, fassen wir euch alles Wichtige einmal zusammen. Für ein schnelles Herumspringen in den Franchises gibt’s gleich auch ein nerdiges Inhaltsverzeichnis obendrauf:

Info: Da die Comic-Con vom 23. bis 26. Juli stattfindet, kommen natürlich noch einige Ankündigungen, Trailer etc. dazu. Demnach werden wir den Artikel am Sonntag (26. Juli) noch einmal aktualisieren.

Die Highlights der Comic-Con 2026

Lego – Neues Star-Trek-Set

Star Trek hat dieses Jahr sein 60. Jubiläum und das will natürlich gefeiert werden. Auf der Comic-Con wurde ein neues Lego-Set zur Brücke der Enterprise NCC-1701 vorgestellt. In einer News zum Leak von vor ein paar Tagen hat euch unser Klemmbaustein-Experte Tristan bereits über die Einzelheiten des neuen Sets aufgeklärt.

Ihr könnt die Brücke mitsamt der Crew bereits vorbestellen. Das Set selbst soll am 1. September 2026 erscheinen. Also rund eine Woche vor dem offiziellen Jubiläum.

Resident Evil – Neuer Trailer

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Vergesst Leon S. Kennedy oder Chris Redfield. Im neuen Resident Evil steht ein stinknormaler Lieferfahrer im Vordergrund, der sich mit den bösen Anwohnern der beliebten Reihe herumschlagen darf. Dafür geht's natürlich ins Herz von Raccoon City.

Im Regiestuhl sitzt diesmal Horror-Spezialist Zach Gregger, der sich in der Vergangenheit bereits für Filme wie Barbarian und Weapons verantwortlich zeigte.

Marvel’s Wolverine – Neuer Story Trailer

1:50 Marvel's Wolverine zeigt im neuen Story-Trailer, dass bei Insomniac ein paar ziemlich krasse Nerds arbeiten

Autoplay

Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 auf Playstation 5. Auf der Comic-Con hat Insomniac Games einen neuen Story Trailer vorgestellt. Einen Tag zuvor gab es sogar noch die Enthüllung eines Prequel-Comics, der erzählt, wie es zu der Geschichte in Wolverine gekommen ist. Lesen könnt ihr das Heft mit einem Abo bei Marvel Unlimited.

Avatar: Seven Havens – Neuer Trailer und Release-Datum

1:37 Eine neue Avatar-Serie kommt schon im Oktober! Hier ist der erste Teaser zu Seven Havens auf Paramount Plus

Neben der zweiten Staffel der Live-Action-Serie und einem neuen Film wird dieses Jahr auch noch eine neue Animationsshow veröffentlicht. Seven Havens erscheint am 9. Oktober auf Paramount Plus und erzählt die Geschichte des neuen Avatars nach Korra.

Der Avatar gilt in dieser Zeit jedoch nicht als Retter, sondern als Untergang der Welt, und wird von den Menschen gejagt. Protagonistin Piva muss folglich alles daran setzen, ihre Herkunft zu enthüllen und die letzten Festungen der Erde zu retten, bevor diese endgültig im Chaos versinkt.

Auf welches Projekt aus der Liste freut ihr euch am meisten? Ihr dürft natürlich auch mehrere Sachen in den Kommentaren nennen!

Es bleibt spannend, was sonst noch alles auf der Comic-Con enthüllt wird. Immerhin stehen die meisten großen Panels noch am Samstag und Sonntag an!