Der PC eines Studenten zeigt mit gleich zwei groben Baufehlern, dass Informatiker nicht unbedingt Ahnung von Hardware haben

Zugegeben, Fehler beim PC-Bau äußern sich glücklicherweise nur höchst selten durch eine Rauchentwicklung, zu Hitzeproblemen und damit auch Abstürzen kann es aber durchaus kommen.

Stellt euch vor, ihr hättet beim Familienduell aus den 90ern teilgenommen und die folgende, sendungstypische Aufgabe gestellt bekommen: Wir haben 100 Leute gefragt, woran sie als Erstes denken, wenn sie das Wort "Informatik" hören .

Wetten, dass die Top-Antwort Computer wäre?

Doch dass man lernt, darauf zu programmieren, bedeutet nicht, dass man sich auch mit dem Zusammenbau der passenden Hardware auskennt. Ein aktueller Reddit-Beitrag zu dem PC eines Informatik-Studenten zeigt das deutlich.

Darin ist das folgende Bild falsch aufgetragener Wärmeleitpaste zu sehen, das aber noch nicht die ganze Geschichte erzählt:

CPU und Wärmeleitpaste gehören schon zusammen, aber bitte doch nicht so! (Bild: reddit.com - lessimportantnic)

Wärmeleitpaste am falschen Platz ist nicht alles

Der Beitragsersteller arbeitet offenbar in einem PC-Shop und gibt an, dass der oben zu sehende PC zur Reparatur gebracht wurde. Es könnte sich zwar um einen Fake handeln, auf uns wirkt der Beitrag aber authentisch, was mit Blick auf die Kommentare darunter auch für die Reddit-Community gilt.

Der erste grobe Fehler des PC-Besitzers besteht gut erkennbar darin, dass sich die Wärmeleitpaste nicht auf der CPU befindet, wo sie hingehört, sondern darunter.

Dazu kam es vermutlich aufgrund des zweiten großen Problems. Der CPU-Kühler fehlt komplett, wie in der Beschreibung des Bildes mit den folgenden Worten erklärt wird: Der Kunde gab an, dass er keinen CPU-Kühler installiert hatte, weil er nicht wusste, dass er einen braucht.

In Ermangelung eines Kühlers blieb als naheliegender Ort für die Wärmeleitpaste wohl nur noch die Unterseite des Prozessors beziehungsweise der CPU-Sockel mit den Kontaktpins übrig.

Dass der PC ohne CPU-Kühler zur Reparatur gebracht wurde, überrascht indes nicht. Wie unsere eigenes Experiment dazu gezeigt hat, kommt es ohne Kühler unvermeidlich früher oder später zu Problemen und Abstürzen:

Der PC kommt weiter, als man meinen könnte

Einen weiteren interessanten Aspekt spricht der Ersteller des Reddit-Beitrags ebenfalls an: Wie gut funktioniert ein PC, in dessen CPU-Sockel sich jede Menge Wärmeleitpaste befindet? In diesem Fall ist die grundsätzliche Funktionsfähigkeit noch gegeben und das Betriebssystem lädt.

Das hängt damit zusammen, dass typische Wärmeleitpaste für Prozessoren nicht elektrisch leitfähig ist. Mehr dazu erfahrt ihr auch im Artikel Wärmeleitpaste unter statt auf der CPU: YouTuber zeigt, ob das Folgen hat oder nicht .

Ihren Zweck erfüllen kann die Paste aber nur als Bindeglied zwischen dem Prozessor und dem CPU-Kühler. Verzichten sollte man weder auf den Kühler noch auf die Wärmeleitpaste, wie unser Versuch zum Spielen ohne die Paste zeigt.

Wie ihr Wärmeleitpaste am besten auftragt, thematisieren wir zu guter Letzt im Artikel Unterschätztes Tuning-Potenzial für den PC oder egal: Wie wichtig ist der richtige Umgang mit Wärmeleitpaste? .

Seid ihr schon mal groben Schnitzern beim Zusammenbau eines PCs begegnet? Und wie geht ihr beim Auftragen von Wärmeleitpaste auf der CPU (statt darunter) genau vor? Schreibt es gerne in die Kommentare!