Reise ins Ich - Mikroroboter entwickelt, die menschliche Zellen reparieren sollen

In dem 1987 erschienen Film Die Reise ins Ich, der auf dem Sci-Fi-Klassiker Die Phantastische Reise basiert, gerät die Hauptfigur in einem U-Boot auf mikroskopische Größe geschrumpft in den Körper eines anderen Menschen.

Die Idee, mit Mini-Fahrzeugen den menschlichen Körper zu infiltrieren, galt dabei lange Zeit als Science-Fiction. Doch ein Team der Cornell University in Ithaca, New York hat einem Bericht von Heise zufolge eine neue Form von Mikrorobotern vorgestellt, die sich auf vier Beinen bewegen.

Das ist ein Novum, weil man bisher davon ausging, dass derartig winzige Roboter mit traditioneller Motorik nicht funktionieren würden und momentan bei den meisten Forschungsprojekten durch von außen wirkende Magnetfelder bewegt werden.

Video-Link - Microroboter bewegt sich fort

So groß wie ein Haar dick

Die 70 Mikrometer messenden Roboter (etwa die Dicke eines Haares) bestehen aus dünn mit Silizium überzogenem Glas inklusive eingeätzter Schaltkreise sowie zwei oder vier Solarzellen. Gefertigt werden sie nicht einzeln, sondern millionenfach wie Computerchips auf einem Silizium-Wafer.

Die Beine der Roboter sind aus Platin und Titan gefertigt, nur 100 Atome dick sowie extrem stark - die vier Bein bewegen einen Körper der 1.000 Mal so schwer und 8.000 Mal so dick wie sie selbst ist laut .

Ein weiterer Vorteil der Nanoroboter besteht in ihrer Widerstandsfähigkeit: In ersten Tests überlebten sie das Aufsaugen und die folgende die Injektion per Spritze in eine Blutbahn und blieben voll funktionsfähig.

Video-Link - Microroboter winkt einer Amöbe

Laser-Antrieb

Die Beine bewegen sich, sobald man sie mit einem Laser bestrahlt. Dadurch dehnt sich das Platin aus, während das Titan im Bein seine Form behält. Dadurch krümmt sich das Bein und der Roboter setzt sich in Bewegung. Das Problem dabei: Die Bestrahlung des Roboters per Laser funktioniert nur in den oberen Hautschichten

Für Stellen, die tiefer im Körper liegen, will das Forscherteam andere Antriebsmöglichkeiten wie Ultraschall und die bereits für andere Mikroroboter genutzten Magnetwellen ausprobieren.

Video-Link- Microrobter werden in eine Spritze gesaugt