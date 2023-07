Die Systemanforderungen für Remnant 2 sind erfreulich und enttäuschend zugleich

Remnant 2 kommt noch diesen Monat - diese Hardware braucht ihr.

Der Third Person-Shooter Remnant: From the Ashes bekommt einen Nachfolger - und das noch diesen Monat. In Remnant 2 schießt ihr euch alleine oder mit bis zu zwei Gefährten (und Hund!) durch dämonische Horden, um nicht weniger als die Menschheit zu retten.

Damit ihr auf eurer blutigen Mission Erfolg habt, braucht ihr die passende Hardware. Welche das ist, hat der Hersteller jetzt via Steam-Produktseite bekannt gegeben.

Aber es gibt einen Haken: Zwar unterteilt der Hersteller die Anforderungen in Mindestanforderungen und Empfohlene Anforderungen , verrät aber nicht, welche Auflösung, Voreinstellung und FPS-Wert er dafür als Benchmark nimmt.

Erfüllt ihr die immerhin moderaten Anforderungen, wird das Spiel also schon irgendwie flüssig laufen - mehr Informationen lassen sich aus den Angaben aber aktuell noch nicht ziehen.

Remnant 2: Das sind die Systemanforderungen

Mindestanforderungen für Remnant 2

Betriebssystem: Windows 10

Windows 10 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1650 oder AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 1650 oder AMD Radeon RX 590 Prozessor: Intel Core i5-7600 oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-7600 oder AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher: 16 GByte RAM

16 GByte RAM Festplatte: 80 GByte freier Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen für Remnant 2

Betriebssystem: Windows 10

Windows 10 Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 2060 oder AMD Radeon RX 5700 Prozessor: Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher: 16 GByte RAM

16 GByte RAM Festplatte: 80 GByte freier Speicherplatz

Was ihr sonst zu Remnant 2 wissen solltet

Release: Remnant 2 erscheint am 25. Juli 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Entwickler: Der Koop-Shooter stammt vom amerikanischen Entwicklerstudio Gunfire Games. Zuvor brachte das Studio neben Remnant: From the Ashes unter anderem Titel wie Darksiders III oder Chronos: Before the Ashes heraus.

Düsterer Genre-Mix: Remnant 2 ist eine Mischung aus Soulslike und Third-Person-Shooter, den ihr alleine oder im Koop-Modus bestreitet. Gleichzeitig bietet das Spiel Rollenspiel-Elemente durch seine Archetypen mit besonderen Fähigkeiten.

Was meint ihr? Kann der Soulslike-Shooter an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen und erneut mit seiner Genre-Mischung überzeugen? Oder lassen die eher dürftigen Informationen rund um die Systemanforderungen bei euch direkt die Alarmglocken schrillen? Schreibt uns eure Meinung zu Remant 2 wie immer in die Kommentare!