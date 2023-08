Schlägt selbst Diablo 4: Mit dem meistverkauften US-Spiel im Juli hat wohl kaum wer gerechnet

Die Verkaufszahlen von Remnant 2 können sich definitiv sehen lassen.

Die Entwickler von Remnant 2 können sich auf die Schulter klopfen: Der Koop-Shooter kommt nicht nur gut an, sondern konnte im Release-Monat Juli sogar mehr Verkäufe in den USA für sich einstreichen als Diablo 4. In den Top 20 überraschen aber noch weitere Titel.

Wie der Analyst Mat Piscatella auf X (ehemals Twitter) teilt, konnte sich das Spiel von Gearbox in lediglich sieben Tagen (der Titel erschien am 25. Juli) auf den ersten Platz hieven. Über eine Million mal wurde Remnant 2 über die digitale und reale Ladentheke gezogen, wie das Entwicklerstudio selbst bestätigte.

3:41 Remnant 2: Bosskampf verlangt uns alles ab - auch das Leben des Koop-Partners

Aber auch weitere Neuerscheinungen schafften es im Juli unter die Top 20: Nintendos Pikmin 4 kletterte auf Platz 6, während Exoprimal bei Nummer 16 landete. Es werden übrigens alle Plattformen gezählt, egal ob Xbox, PlayStation, Switch oder PC.

Die Top 20 im Juli in der Übersicht:

Auf das ganze Jahr 2023 gerechnet ist Remnant 2 aber natürlich noch weit hinter dem Erfolg von Diablo 4. Dort landet der Shooter bisher auf Platz 18, dagegen ist Blizzards Action-Rollenspiel schon auf Platz 3 hinter Zelda: Tears of the Kingdom und Hogwarts Legacy.

Weitere Überraschungen

In den Top 20 befinden sich gleich drei Call-of-Duty-Spiele: Neben dem aktuellsten Ableger, Modern Warfare 2 (Platz 3) ist Black Ops 2 (Platz 13) und Black Ops 3 (Platz 20) mit dabei. Besonders Black Ops 2 hat einen beachtlichen Schwung erhalten - im Monat zuvor landete der Shooter gerade mal auf Platz 83.

Das liegt laut Piscatella an einem Update auf den Xbox-Plattformen, wodurch der Multiplayer dort wieder spielbar ist. Dazu passend gab's die Spiele auch noch zu einem günstigeren Preis.

Dabei ist es aber nicht das einzige Spiel, dass schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und sich trotzdem noch ausgezeichnet verkauft: Mario Kart 8 hält sich auf Platz 12 und der Dauerbrenner Minecraft auf Platz 14.

Welche der Spiele habt ihr euch im Juli gekauft und was war euer Spielehighlight aus dem vergangenen Monat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!