Zehntausende Steam-User wollen Eier, ein Hype-Spiel liefert sie: Was ist Egg?

1:07 Egg hat auf Steam 17.000 Spieler, obwohl ihr einfach nur Eier anklickt

Was für glorreiche Zeiten für PC-Spieler!

Auf Steam erscheint ein Hit nach dem anderen, von Spielern geliebt und mit dem vorzüglichsten Gameplay seit Jahrzehnten ausgestattet. Das neueste Beispiel hört auf den Namen Egg und ist einfach ein Augenschmaus, wie ihr im Video oben sehen könnt.

Dieses bereits im Februar 2024 veröffentlichte Clicker-Game (ihr klickt immer wieder auf ein Ei, um eine Zahl in die Höhe zu treiben) geht bei Steam gerade völlig zu Recht viral. Zum Release des Free2Play-Spiels waren noch maximal 1.119 Spieler gleichzeitig online - an diesem Wochenende jedoch in der Spitze 17.055 Menschen.

Damit bleibt es (bisher!) hinter dem letzten kostenlosen Steam-Hit zurück: Kürzlich fesselte das ähnlich genial betitelte Banana über 30.000 Menschen zur selben Zeit. Sollte das ein neuer Trend um auf Lebensmittel basierende Spiele sein? Oder ist Egg etwas Besonderes? Die Grafik ist definitiv traumhaft, wie unsere Bildergalerie belegt:

Egg - Screenshots zum neuen Steam-Phänomen ansehen

Wer steckt hinter Egg?

Egg stammt von Entwickler Kolbasino Games, der bereits in der Vergangenheit durch seine wichtigen Beiträge zum Kulturgut Videospiel aufgefallen ist und in Kritikerkreisen als das neue CD Projekt Red gehandelt wird.

So findet sich in Kolbasinos beeindruckendem Portfolio etwa der Beer Simulator für unter einen Euro, das Gratisspiel Idle Progress sowie die ebenfalls kostenlos verfügbaren Escape the Glubinka (ein Action-Adventure) und Pixel Madness (ein weiteres Clicker-Game).

Die bisherigen Spiele von Egg-Entwickler Kolbasino Games. Von links nach rechts: Beer Simulator, Idle Progress, Escape the Glubinka, Pixel Madness

Events und DLCs zum Eier-Spiel

Der verdiente Erfolg von Egg hat den Entwickler zum Start eines Summer Events inspiriert. Spieler können seit dem 1. Juni auf ein spezielles Ei im Sommer-Look klicken und Ananas sammeln.

Zum Valentinstag 2024 gab es bereits eine besondere Veranstaltung, bei der ihr an die Eier am Bildschirm Küsse verteilen durftet - das Event fiel zusammen mit der Veröffentlichung eines Sex-Updates. Oh la la!

Egg bietet darüber hinaus Themes und Skins für eure Eier (also die im Spiel!) und verkauft einige davon als DLC zum mehr als fairen Preis von 25 Cent.

Die von der Community am häufigsten verliehenen Steam-Tags für Egg sehen folgendermaßen aus: »Psychological Horror«, »Hentai«, »Sexual Content« und »Cute«.

Wie der meistverbreitete Kommentar in den zu 90 Prozent positiven Steam-Reviews (von 6.857 User-Tests insgesamt) aussieht, könnt ihr euch wohl selbst denken.

Aber weil wir hier bei GameStar einen journalistischen Auftrag zu erfüllen haben, schreiben wir ihn natürlich hier trotzdem noch mal auf. Ja, es ist »Egg«. Das ist alles.