Rick and Morty: Staffel 7 hat einen Release-Termin - wo ihr in Deutschland gucken könnt

Mit Staffel 7 von Rick and Morty geht's am 15. Oktober 2023 los. Bildquelle: AdultSwim

Fans von Rick and Morty müssen nicht mehr lange auf die siebte Staffel warten, der Release der neuen Folgen ist jetzt bekannt

Wann erscheint Rick and Morty: Staffel 7?

Rick and Morty: Staffel 7 startet in Deutschland ab dem 16. Oktober 2023 um 22:15 Uhr

So schaut ihr Staffel 7 von Rick and Morty in Deutschland

Damit stellt sich natürlich die Frage, wie deutsche Zuschauer an die neue Season um Rick Sanchez sowie Morty und Summer Smith herankommen. Bisher starteten neue Seasons von Rick and Morty in Deutschland fast gleichzeitig zum Rest der Welt beim Pay-TV-Sender Warner TV Comedy - bei Staffel 7 ist das erneut der Fall.

Parallel dazu sind die Folgen dann beim Sky-Streamingdienst Wow abrufbar.

Wie steht es um Netflix? Früher oder später sollte Rick and Morty: Staffel 7 aber auch bei Netflix verfügbar sein - Fans müssen sich dafür nur eine Weile gedulden. So startete zum Beispiel die sechste Staffel der beliebten Sci-Fi-Serie am 4. September 2022 bei AdultSwim und war dann ab dem 10. Juni 2023 bei Netflix abrufbar - also fast ein Jahr später.

Einen ersten Teaser zu Staffel 7 von Rick and Morty gibt es übrigens bereits:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Staffel 7 mit neuen Stimmen: Noch offen bleibt, wer Rick, Morty und weiteren Figuren der TV-Serie mit dem Rauswurf von Justin Roiland seine Stimme leiht. Der Co-Schöpfer von Rick and Morty wurde nach schweren Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt rausgeworfen - mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Bei Solar Opposites, an der Justin Roiland ebenfalls beteiligt war, übernahm zum Beispiel Legion-Star Dan Stevens die Rolle einer Hauptfigur. Warum Korvo damit ab sofort anders klingt, wurde in ein einem charmanten Teaser-Video bereits direkt thematisiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auf die deutschen Stimmen von Rick and Morty dürfte dies aber keine Auswirkungen haben.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 7 von Rick and Morty? Wie gut hat euch die beliebte Sci-Fi-Serie bisher gefallen? Und ist Rick and Morty oder Solar Opposites euer persönlicher Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!