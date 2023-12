Rise of Industry gratis bei GameStar Plus – Steigt vom kleinen Händler zum Wirtschaftsmogul auf

Im einsteigerfreundlichen Wirtschaftssimulations-Spiel Rise of Industry baut ihr eure Firma vom kleinen Dorf-Händler zum Wirtschaftsimperium aus. Eure Anfänge macht ihr mit dem Anlegen von Feldern für Obst, Getreide und Gemüse, um die Produktionsketten für noch vergleichsweise einfache Produkte zu bauen.

Erfüllt ihr die Bedürfnisse der Bewohner des Dorfes, wächst diese nach und nach zur Metropole an und auch die Bedürfnisse der Einwohner werden immer größer und komplexer. Statt Feldern, legt ihr jetzt Wasserpumpen und Farmen an, forscht an immer neuen Produktionsstufen und baut letzten Endes große Fabriken, in denen ihr Bekleidung, Autos oder Computer-Prototypen in Auftrag gebt.

Um dabei möglichst wirtschaftlich zu bleiben, müsst ihr besonders zu Anfang darauf achten, die Wege von den Produktionsstätten zu den Händlern kurzzuhalten, damit die Transportkosten euren Gewinn nicht auffressen. Später organisiert ihr euren Warenfluss mit Lagerhäusern, die selbständig Produkte in ihrem Umfeld einsammeln und an die entsprechenden Händler weiterschicken.

Bei all dem Wirtschaftsboom gilt es aber auch, die Umwelt zu berücksichtigen. Große Fabriken verschmutzen natürlich auch die umliegende Umwelt. Um zu verhindern, dass die Umweltverschmutzung aus eurer Heimat eine Geisterstadt macht, müsst ihr auch Maßnahmen zur Emissionsminderung erforschen. Ihr müsst also auf eurem Weg an die Spitze nicht nur die Nachfrage nach immer neuen Produkten stillen. Genauso gilt es gute Balance aus Fortschritt und Umweltschutz zu finden, ohne dabei rote Zahlen zu schreiben.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Januar abholen und diesen bis einschließlich 03. Februar für Rise of Industry (Steam) bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht's:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Rise of Industrybei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!