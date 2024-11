RTX 4000: Nvidia stellt wohl schon bald die Produktion weiterer GPUs komplett ein

Die gesamte RTX-4070-Reihe von Nvidia wird wohl demnächst eingestellt.

Seit etwas mehr als einem Monat ist auf dem Grafikkartenmarkt eine anhaltende Tendenz zu beobachten: Die Nvidia Geforce RTX 4090 sowie die RTX 4080 Super werden immer teurer. Diese Entwicklung liegt in dem Produktionsstopp begründet, den der GPU-Hersteller angeblich bereits im September für das High-End-Sortiment angeordnet hat, um Lagerplatz für die kommende RTX-5000-Generation zu schaffen.

Nun soll es den nächsten Grafikkarten aus der noch aktuellen Ada-Lovelace-Generation ebenfalls an den Kragen gehen, wie das für gewöhnlich gut informierte Board-Channels-Forum (via Gazlog) erklärt. Demzufolge stehen sämtliche Modelle der RTX 4070 ebenfalls kurz vor ihrem »End of Life«.

Bei der RTX 4070 (Super) wird für das restliche vierte Quartal 2024 ein »eingeschränktes Angebot« an Grafikkarten erwartet. Lieferungen sollen noch bis Dezember anhalten, ehe das Inventar der Boardpartner bis Januar 2025 »aufgebraucht« wird.

Die RTX 4070 Ti Super soll analog zur RTX 4080 Super nur noch in Restbeständen zur Verfügung stehen; das gesamte Lagerinventar werde wohl noch im November aufgebraucht sein.

Das bevorstehende Ende der RTX-4070-Serie hängt laut dem Bericht auch mit der anstehenden RTX 5070 zusammen, die ihren Release wohl im Februar 2025 feiern und gewissermaßen nahtlos das Angebotsportfolio fortführen soll.

Die Angabe des Board-Channels-Beitrags trifft vermutlich unabhängig vom Speichertyp zu, den Nvidia bei der RTX 4070 im vergangenen September von GDDR6X auf GDDR6 »heruntergestuft« hat.

Dass insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Black Friday am 29. November 2024 durch das Ende der Lieferungen großartige Angebote für die RTX 4070 (Super) und RTX 4070 Ti Super zu erwarten sind, darf zumindest vorerst bezweifelt werden.

Die preisliche Entwicklung infolge der identischen Vorgehensweise bei der RTX 4090 und RTX 4080 Super deutet zumindest darauf hin, dass eine Preissenkung unrealistisch scheint.

Schlimmstenfalls müsst ihr euch auf eine Angebotsdürre zum Jahreswechsel einstellen: Wenn zum Jahresende kaum noch Produkte auf Lager sind, Nvidia sich mit den direkten Nachfolgern aber zudem bis zum Februar Zeit lässt, scheint ein Preisanstieg denkbar.

Ein möglicher Lichtblick für diejenigen unter euch, die unbedingt jetzt noch eine Nvidia-GPU für einen Mittelklasse-Rechner kaufen wollen, könnte ausgerechnet der kleinste Vertreter der Generation Ada Lovelace sein. Die RTX 4060 findet sich nämlich bisher noch in keiner Mutmaßung rund um nahende Produktionsstopps, sodass zum aktuellen Zeitpunkt wohl kein Ende der Angebote droht.