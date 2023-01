RTX 4080: Scalper müssen nun schon unterhalb der UVP verkaufen

Die Nvidia Geforce RTX 4080 ist angesichts ihres hohen Preises wohl nicht gerade ein Liebling in der Gaming-Community und das merken nicht nur die Händler, die den Kaufpreis bereits senken mussten, sondern auch diejenigen, die mit der Grafikkarte schnelles Geld machen wollten - die sogenannten Scalper .

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Ist die RTX 4080 einfach nicht beliebt genug?

Ein Scalper ist jemand, der beliebte und vor allem knappe Produkte in größeren Mengen kauft, um diese dann für teures Geld weiterzuverkaufen. Schon vor einem Monat gab es vermehrt Berichte darüber (via MeinMMO), dass die Scalper Probleme haben, Käufer für die RTX 4080 zu finden - und das selbst bei der unverbindlichen Preisempfehlung. Das ging sogar so weit, dass einige Händler in den USA den Umtausch der Grafikkarte ausgeschlossen haben. In Deutschland wäre so etwas allerdings nicht legal.

Das Problem der Scalper: Die RTX 4080 ist überall verfügbar und es besteht keine Knappheit. Wer sich die High-End-Karte für den von Nvidia angesetzten Preis kaufen möchte, kann dies problemlos tun und muss dafür keine Anzeigen auf eBay durchforsten.

Dies zwingt nun viele Scalper dazu, den Preis der Händler zu unterbieten und die Grafikkarte sogar unterhalb der eigentlichen UVP anzubieten. Einen Gewinn werden sie dadurch nicht mehr erwirtschaften - maximal eine Schadensbegrenzung ist wohl noch drin. Die Preise auf eBay und Co. bewegen sich zwischen 1.000 und 1.300 Euro.

Wollt ihr lieber bei einem offiziellen Händler zuschlagen? Dann schaut mal hier:

Nvidia ist aber alles andere als allein im Tal der niedrigen Zahlen. Ganz im Gegenteil: Allgemein verkaufen sich Grafikkarten derzeit so schlecht wie lange nicht mehr. Alles Wissenswerte darüber könnt ihr hier nachlesen:

Desktop-GPUs: Verkäufe erreichen 20-Jahres-Tief - liegt das nur an den Preisen?

Wie hoch ist euer Interesse an der RTX 4080? Würdet ihr sie von einer Privatperson kaufen, wenn der Preis stimmt? Und wie hoch sollte der Preis der RTX 4080 eurer Ansicht nach maximal sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!