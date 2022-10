Pflichtkauf oder zu viel des Guten - Besitzt ihr bereits Nvidias neue Geforce RTX 4090?

Ist die RTX 4090 so unglaublich schnell, dass kein Weg an ihr vorbeiführt? Oder schlägt Nvidia mit dem Preis so sehr über die Stränge, dass der Kauf für euch nicht in Frage kommt?