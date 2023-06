Könnte so die RTX 4090 Ti aussehen? MSI zeigt gigantische GPU-Kühler

Ein neuer 4,2-Slot-Kühler von MSI heizt Spekulationen zur RTX 4090 Ti an. (Bildquelle: MSI Japan via Twitter)

Die Computex 2023 ist in vollem Gange: Vom 30. Mai bis zum 2. Juni finden sich in Taipeh (Taiwan) viele namhafte Hersteller zur größten IT-Messe Asiens ein, um einen Ausblick auf kommende Technologien und Produkte zu gewähren.

Mit dabei ist auch das Unternehmen MSI, welches auf einem Stand mehrere, ungewöhnlich große GPU-Kühler präsentiert - mindestens einer davon könnte für eine potenzielle RTX 4090 Ti gedacht sein.

Der kaum zu übersehende Kühler wird als 4,2-Slot-Design präsentiert und würde so die größte von MSI vertriebene Lösung darstellen. Zum Vergleich: Das GPU-Monster MSI GeForce RTX 4090 Suprim X benötigt exakt vier Slots, der auf der Computex gezeigte Kühler würde entsprechend noch etwas mehr Platz veranschlagen.

MSI-Prototyp: Noch kein Name für den Next-Gen-Kühler

Der noch als Prototyp verstandene MSI-Kühler besitzt noch keinen Namen, allerdings erklärte das Unternehmen auf der Messe, dass es sich hierbei um eine Lösung für kommende Next-Gen-Grafikkarten handeln soll. Genutzt wird ein flossenartiges Design, welches Aluminium und Kupferlamellen miteinander kombiniert.

Dank der unterschiedlichen Leitfähigkeiten der Materialien soll diese Struktur für eine bessere Wärmeableitung sorgen. Die GPU selbst soll unterhalb der Pipes liegen, während die Speicherchips direkt an den Kupferlamellen anliegen.

Neue Hybridlösungen für Grafikkartenkühlung

Neben dem Mega-Kühler hat MSI zwei weitere Prototypen im Schlepptau, die beide auf hybride Kühlungen setzen. Darunter befindet sich das FusionChill-Modell, welche das Kühlungssystem innerhalb des GPU-Gehäuses anbringt und ebenfalls im 4-Slot-Design konzipiert wurde.

Der Clou bei FusionChill soll allerdings die DynaVC getaufte Technologie sein, welche die 3D-Vapor-Chamber mit faltbaren Heatpipes kombiniert. Ziel der Konstruktion ist es, die Distanz des Wärmetransfers zu verringern und diese schneller zur Flüssigkeit zu führen.

Erster Ausblick auf TEC-Kühlung: 900 Watt Stromverbrauch?

Der letzte Prototyp, den MSI auf der Computex-Messe vorstellt, ist ein noch unbekanntes Modell mit TEC-Kühlung. Mit TEC sind thermoelektrische Kühler gemeint, die derzeit als Nonplusultra für kühl bleibende Chips gelten. Laut MSI befindet sich der Prototyp aber noch in einer äußerst frühen Entwicklungsphase.

Nun sind TEC-Kühlungen vor allem bei High-End-GPUs eine theoretisch brilliante Lösung, um die Grafikkarte so kühl wie möglich zu halten. Allerdings benötigt ein solcher Kühler äußerst viel Strom. Vom MSI-Prototypen ausgehend zieht allein die TEC 450 Watt; mit der TDP einer RTX 4090 Ti kombiniert, würde allein die Grafikkarte 900 Watt veranschlagen.

Was haltet ihr von den Prototypen von MSI? Werden die Grafikkarten mittlerweile zu groß, um in euren Rechner zu passen? Welche Specs muss eine mögliche RTX 4090 Ti haben, um für euch interessant zu sein? Lasst uns eure Meinungen in den Kommentaren da!