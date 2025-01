RTX 5090/5080: Nvidia warnt zum Release vor möglicher GPU-Knappheit - US-Spieler schlagen schon ihre Zelte auf

Die Geforce RTX 5090 und RTX 5080 werden zum Release nur in knappen Mengen verfügbar sein - Nvidia warnt entsprechend vor möglicher Knappheit.

Die ersten Grafikkarten aus Nvidias neuer RTX 50-Serie sind noch gar nicht im Handel erhältlich, da gibt es schon die erste schlechte Mitteilung des Herstellers zur Verfügbarkeit der neuen GPUs.

Wie das Unternehmen in einer kurzen Stellungnahme im offiziellen Geforce-Forum verlauten lässt, wird in den ersten Wochen damit gerechnet, dass die RTX 5090 und RTX 5080 stellenweise ausverkauft sein werden. Im genauen Wortlaut heißt es hier:

Wir erwarten eine signifikante Nachfrage für die Geforce RTX 5090 und 5080 und glauben, dass eine Erschöpfung des Lagerbestands auftreten kann. Nvidia und unsere Partner liefern täglich weitere Bestände an den Einzelhandel, um die GPUs in die Hände der Spieler zu bringen. Nvidia via Geforce-Forum

Entsprechend ist davon auszugehen, dass ihr zum Release der beiden Grafikkarten am 30. Januar 2025 schnell sein müsst, wenn ihr euch kurzfristig eine RTX 5090 und RTX 5080 besorgen wollt.

Damit scheinen sich Berichte aus der Vorwoche zu bestätigen, die nur ein geringes Kontingent an neuen Blackwell-GPUs bei Einzelhändlern gesehen haben. Ob diese Umstände auch die gefürchteten und maßlos überhöhten Scalper-Preise nach sich ziehen werden, bleibt abzuwarten.

10:35 RTX 5090 lässt ihre Muskeln spielen - Kingdom Come: Deliverance 2 Gameplay in 4K

In den USA campen die ersten Nvidia-Fans schon seit Tagen

Welche Ausmaße die Nachfrage an den neuen Grafikkarten nehmen kann, zeigt ein Beispiel aus dem US-Bundesstaat Kalifornien. In der Stadt Tustin befindet sich hier nämlich eine Zweigstelle der Handelskette Microcenter, die in der US-amerikanischen Community als beliebter Händler gilt.

Microcenter ist hier sogar beliebt genug, um ein eigenes Subreddit zu rechtfertigen. Auf diesem findet sich ein Bild von vergangenem Sonntag, auf dem die ersten Zelte vor den Toren des Ladens aufgeschlagen wurden – wohl eben angesichts des anstehenden Releases der RTX 5090 und RTX 5080.

Erwartungsgemäß fallen die Reaktionen auf das absurde Bild wenig schmeichelhaft aus. Schließlich müssen die Geforce-Fans ganze vier Tage ausharren, um an diesem spezifischen Ort als Erster an die Nvidia-Grafikkarten zu gelangen.

Der Verkaufsstart hierzulande beginnt übrigens am 30. Januar um 15 Uhr. Im erwähnten Tustin in Kalifornien entspricht das 6 Uhr morgens – weshalb sich die Camper weitere vier Stunden gedulden müssen, denn der dortige Microcenter-Laden macht erst um 10 Uhr auf.