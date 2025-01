Neues von Nvidia: Jüngste Meldungen über Preise und Verfügbarkeit schockieren auf den ersten Blick, aber sind mit großer Vorsicht zu genießen

Aktuell gibt es eher schlechte Nachrichten zu RTX 5000, die sich aber nicht entscheidend bewahrheiten müssen.

Schon bald erscheinen Nvidias neue Grafikkarten der Blackwell-Generation. Den Anfang machen die Modelle RTX 5090 und RTX 5080, die am 30. Januar auf den Markt kommen.

Aktuelle Gerüchte besagen allerdings einerseits, dass die Verfügbarkeit bei uns in Deutschland stark begrenzt sein könnte. Andererseits deuten erste Listungen mit Preisen bei Händlern in Europa auf teils sehr hohe Kosten hin (via PCGH und Videocardz).

Beide Meldungen sind mit großer Vorsicht zu genießen:

Verfügbarkeit: Die Gerüchte über die schlechte Verfügbarkeit basieren auf einem einzelnen Forenbeitrag bei PCGH eines Moderators namens Pokerclock. Er will seine Informationen aus gut informierten Kreisen der Händler haben, ohne genauer zu werden. Bekannt als Leaker ist er uns bisher nicht.

Die Gerüchte über die schlechte Verfügbarkeit basieren auf einem einzelnen Forenbeitrag bei PCGH eines Moderators namens Pokerclock. Er will seine Informationen aus haben, ohne genauer zu werden. Bekannt als Leaker ist er uns bisher nicht. Preise: Im Falle der Preise gibt es zwar zahlreiche Listungen, genauer gesagt insgesamt über 50 bei sechs verschiedenen Händlern. Allerdings ist unklar, inwiefern es sich dabei jeweils um mehr oder weniger weit von den tatsächlichen Kosten entfernte Platzhalter handelt. Ebenfalls nicht zu vergessen: Custom-Designs sind gerne mal deutlich teurer als die UVP einer GPU.

Es kann also durchaus sein, dass die Leaks letztlich nicht viel mit der Realität zu tun haben beziehungsweise weniger gravierend ausfallen, als sie zunächst klingen. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten, falls ihr die folgenden Details zu den Gerüchten lesen möchtet.

Allgemeine Informationen für eine grobe Beurteilung der neuen Nvidia-Grafikkarten gibt es seit der offiziellen Vorstellung auf der CES 2025 dagegen mehr als genug, wie ihr im folgenden Video seht:

1:27:48 RTX 5000: Das sagen unsere Experten zu Nvidias neuen Grafikkarten

Autoplay

In Deutschland nur bei wenigen Händlern verfügbar?

Pokerclock gibt an, dass ein sehr geringes Kontingent an lieferbaren Karten Nvidia dazu veranlasst hat, zunächst nur wenige Händler in Deutschland überhaupt zu beliefern.

Genauer gesagt sollen es die folgenden Shops sein:

Alternate

Caseking

Computeruniverse

Cyberport

Mindfactory

Notebooksbilliger.de

Proshop

Gleichzeitig sagt er, dass vor allem die Verfügbarkeit des Top-Modells RTX 5090 schlecht ausfallen soll, was wohl vermeintlich einmal mehr Scalper mit Bots zum Aufkaufen der geringen Bestände auf den Plan rufen würde.

Zu der Situation für weitere Händler äußert Pokerclock sich abschließend folgendermaßen:

Alle weiteren Händler inkl. Amazon werden bestenfalls in der zweiten, dritten oder gar vierten Welle Wochen später bedient oder selbst als Reseller mit deutlichem Preisaufschlag tätig.

Die Preislistungen im Detail

Die Webseite Videocardz.com hat mit Hilfe von Leserhinweisen insgesamt 54 frühe Preisangaben von Shops in Europa für Custom Designs der RTX 5080 und RTX 5090 gesammelt.

Zur Erinnerung vorab: Für die eigene Founders Edition nennt Nvidia eine UVP von 1.169 Euro (RTX 5080) beziehungsweise 2.329 Euro (RTX 5090).

So verteilen sich die Angaben in Euro, die jeweils inklusive aller Steuern gelten:

Finnland Durchschnittspreis Niedrigste Preis Höchster Preis RTX 5090 kein Modell genannt kein Modell genannt kein Modell genannt RTX 5080 (7 Einträge) 1.495 € 1.229 € 1.669 €

Frankreich Durchschnittspreis Niedrigste Preis Höchster Preis RTX 5090 (2 Einträge) 3.316 € 3.235 € 3.396 € RTX 5080 (6 Einträge) 1.971 € 1.938 € 2.069 €

Kanada Durchschnittspreis Niedrigste Preis Höchster Preis RTX 5090 kein Modell genannt kein Modell genannt kein Modell genannt RTX 5080

(6 Einträge) 1.225 € 1.138 € 1.306 €

Slowakei Durchschnittspreis Niedrigste Preis Höchster Preis RTX 5090

(4 Einträge) 2.969 € 2.859 € 3.079 € RTX 5080

(6 Einträge) 1.542 € 1.399 € 1.679 €

Spanien Durchschnittspreis Niedrigste Preis Höchster Preis RTX 5090

(8 Einträge) 2.713 € 2.599 € 2.889 € RTX 5080

(12 Einträge) 1.895 € 1.499 € 2.269 €

Aus Norwegen kommen nur drei Einträge hinzu: Eine RTX 5080 für 1.449 Euro, eine RTX 5080 für 1.541 Euro und eine RTX 5090 für 2.451 Euro (jeweils umgerechnet in Euro).

Teure Customs-Designs sind nichts Ungewöhnliches

Auf den ersten Blick ist die meist große Distanz zu den Preisangaben von Nvidia sicher nicht schön anzusehen. Allerdings müsst ihr die eingangs erwähnten wichtigen Einschränkungen bedenken:

So kann es sich einerseits um Platzhalter handeln, während es andererseits normal ist, dass Custom-Designs beim Preis mehr oder weniger deutlich über die Stränge schlagen. Zumal es hier größtenteils um Modelle eher teurerer Anbieter wie Asus, MSI und Gigabyte handelt.

Entscheidend ist letztlich aus Endkundensicht nur eines: wie gut die Karten zum Release und auch danach zu akzeptablen Einstiegspreisen verfügbar sein werden.

Wir empfinden es dennoch als spannend, die Gerüchteküche in dieser Hinsicht zu verfolgen. Gleichzeitig können wir aber auch nachvollziehen, wenn man das anders beurteilt.