RTX 5090/5080: Acer-Leak bestätigt VRAM-Größen - erste Preise für Komplett-PCs aufgetaucht

Das meint der Experte: Während sich über den Sinn und Unsinn von 128 GByte Arbeitsspeicher ebenso vortrefflich debattieren lässt wie (zum aktuellen Zeitpunkt) die Wahl einer Intel-CPU für einen Gaming-Rechner, sind die UVP-Angabe an anderer Stelle diskussionswürdig.



Gehen wir mal davon aus, dass zwischen den beiden Prozessoren sowie der gewählten Bestückung von RAM und SSD in der Endabrechnung ein Preisunterschied von 750 Euro steht. Ganz grobe Schätzwerte eben.



Damit würde das Upgrade von RTX 5080 auf 5090 satte 1.750 Euro Mehrkosten nach sich ziehen. Nun ist hier sicherlich eine großzügige Marge für Hersteller und Händler einkalkuliert, aber selbst damit sind wir meilenweit weg von der Differenz zwischen RTX 4090 (1.949 Euro) und RTX 4080 (1.469 Euro).



Das spricht in meinen Augen für zwei Szenarien: Entweder wird die RTX 5090 noch teurer, als wir ohnehin schon mutmaßen – eine UVP jenseits der 2.400 Euro würde mich auch angesichts vorheriger Leaks nicht mehr wundern – oder die RTX 5080 wird wesentlich günstiger als ihr direkter Vorgänger. Das verzweifelte Lachen spare ich mir an dieser Stelle. Lasst mich hoffen.