Das sagt die Gaming-Community zur Nvidia RTX 5090: Lohnendes Upgrade oder nur RTX 4090 Ti?

Am 23. Januar ist das Embargo für Testberichte zu der RTX 5090 gefallen. Wir wissen jetzt also sehr genau, was uns da zum Release am 30. Januar erwartet.

Spannend ist dabei stets auch der Blick auf eure Meinung zu der neuen Grafikkarte und auf Stimmen aus anderen Gaming-Communitys.

Bevor wir uns beispielhaft anschauen, wie die RTX 5090 dabei wegkommt, haben wir noch eine Bitte: Nehmt vorab gerne an der folgenden Umfrage zu dem Thema teil, sodass wir zusätzlich zu den Kommentaren auch konkrete Zahlen gewinnen. Wir freuen uns über jede abgegebene Stimme!

Die RTX 5090 hat es nicht leicht bei euch

Beim Blick auf eure Kommentare zu unserem Test der RTX 5090 und die Übersicht zu Testergebnissen von Kollegen wird schnell klar, dass ihr die RTX 5090 eher negativ beurteilt.

Das liegt vor allem an der Kombination aus den folgenden drei Faktoren:

sehr hoher Preis

klar geringerer FPS-Sprung als beim Wechsel von der RTX 3090 (Ti) zu der RTX 4090

gestiegener Stromverbrauch

Die folgenden Zitate von euch stehen beispielhaft für einen entsprechend kritischen Blick auf die RTX 5090. Sie wird deshalb auch gerne mal als eine RTX 4090 Ti bezeichnet, wie vorab ein Meme von Reddit zeigt.

ActionNews

Kein Interesse ... vor allem nicht bei dem Preis. Ich zahle für keine Grafikkarte 2.400 Euro egal wie "gut" die ist. Circa 500 Watt Verbrauch ist auch ein KO-Kriterium für mich. Nein danke.

Termüllinator

In meinen Augen ist eine Performancesteigerung von gerade mal 10 bis 20 Prozent bei gleichzeitig um den gleichen Wert (oder teils sogar noch mehr?!) ansteigendem Verbrauch nichts anderes als ein absolut peinliches Trauerspiel.

Tomatenbeobachter

Ich denke, dass erstmal alle physikalischen Möglichkeiten, die halbwegs wirtschaftlich sind, ausgeschöpft und viel über KI und allgemeiner Software ausgesteuert werden muss. Soweit haben für mich erstmal alle recht, die von einer RTX 4090 TI reden. Wir haben erstmal einen technologischen Peak erreicht und NVIDIA muss das Rad neu erfinden.

Es gibt aber auch positive Bewertungen, etwa die von ATiX:

Perfekt - ich freu mich! Für mich war eigentlich auch schon vor dem Test klar, dass ich meine 4090 in Rente schicken möchte, um beim Spielen in 4K und mit maximalen Details und Path Tracing einen Performance-Schub zu bekommen, aber jetzt ist es für mich gewiss.

4:52 RTX 5090 Unboxing - Erster Eindruck von Nvidias neuer Flaggschiffgrafikkarte

Stimmen aus anderen Communitys

Die Kommentare unter den Tests bei Computerbase und PC Games Hardware beurteilen die RTX 5090 ebenfalls meist eher kritisch, wofür die folgenden Äußerungen beispielhaft stehen:

akuji13 (Computerbase-Nutzer)

Maximale Enttäuschung meinerseits. Meist noch geringere Zuwächse auf vorhergesagt, massiv höhere Stromaufnahme, Spulengeräusche, keine für mich relevante Verbesserung in Topaz AI. Da für mich nur eine WaKü Variante infrage kommt und ich zusätzlich ein neues Netzteil bräuchte, bin ich dieses mal raus.

daniel_1301 (Computerbase-Nutzer)

Wow, das ist enttäuschend. Wobei sich das ja schon angedeutet hatte. Bei gleicher UVP wie die 4090 könnte man das ja noch tolerieren. Aber angesichts der Mehrkosten ist das schon eher ein schlechter Scherz.

AyC (PCGH-Nutzer)

Kleiner Leistungssprung und diesen erkauft durch Strom. Denke, das durfte man so erwarten bei gleicher Fertigung. Trotzdem irgendwo schade und die 4000er Serie scheint gerade aus Effizienz-Sicht weiterhin eine Top-Generation zu sein. Von der 3000er Serie macht ein Wechsel dann vielleicht etwas mehr Sinn.

Pu244 (PCGH-Nutzer)

28 Prozent in über zwei Jahren? Damit ist es dann von der Rohleistung die lahmste Generation überhaupt. Turing hatte immerhin noch 35 Prozent zu bieten. Der einzige wirkliche Lichtblick ist MFG, wenn man denn einen 240Hz-4K-Monitor hat. Ach ja: DP 2.1 gibt es natürlich auch noch. Dafür braucht die Karte aber auch noch wesentlich mehr Strom. Insgesamt enttäuschend.

Auffällig (und wenig überraschend) ist dabei auch, dass Besitzer einer RTX 4090 häufig davon sprechen, keinen guten Grund für ein Upgrade zu sehen und vorerst bei ihrer aktuellen GPU bleiben zu wollen.

Eine klare Tendenz

Unserem Eindruck nach geht die Tendenz in der Community damit klar in Richtung von RTX 4090 Ti statt Lohnendes Upgrade , auch wenn es längst nicht nur negative Stimmen gibt.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die neue Geforce RTX 5090 von Nvidia beurteilt und ob ein Kauf für euch infrage kommt.