RTX 5090: Geleakter Preis macht Hoffnung, aber bei näherem Hinsehen wirft er Fragen auf

Ein neuer Leak geht von einem Preis für die RTX 5090 unter 2.000 US-Dollar aus. Aber der zugrundeliegende Tweet wirft Fragen auf. (Bildquelle: Pixabay/PublicDomainPictures)

Update vom 21. November 2024 um 14:45: Die weitere Recherche hat ergeben, dass der genannte Preis für die RTX 5090 von 1.900 US-Dollar wohl nicht haltbar ist. Daher haben wir den Artikel entsprechend angepasst.

Mit Spannung erwarten viele Nvidias Geforce RTX 5090. Einiges wurde zum neuen Flaggschiff bereits geleakt. Eine wichtige Frage blieb bislang jedoch unbeantwortet: Wie viel wird das neue Spitzenmodell genau kosten?

Bis dato ist man von einer Preisspanne zwischen 1.999 und 2.499 US-Dollar ausgegangen. Ein neuer Leak legt sich nun auf einen vergleichsweise exakten Preis für die RTX 5090 Founders Edition fest.

Im Detail:

RTX 5090 wohl nicht ganz so teuer, wie zunächst befürchtet.

Neuer Leak geht von rund 1.900 (vermutlich 1.899) US-Dollar aus.

Damit wäre die RTX 5090 zum Marktstart 300 Dollar teurer als die RTX 4090 Ende 2022. Denn die Founders Edition kostete vor zwei Jahren offiziell 1.599 US-Dollar. In Deutschland ging das Flaggschiff der RTX-40-Reihe für 1.949 Euro an den Start.

Der Leak stammt vom X-Account Bits And Chips – Eng , der zur italienischen Webseite Bits And Chips gehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie glaubhaft ist der Leak?

Zunächst erscheinen 1.900 US-Dollar durchaus realistisch. Es kann gut sein, dass die RTX 5090 genau zu diesem Preispunkt aufschlägt. Aber wie Bits And Chips auf die 1.900 Euro gekommen ist, wirft Fragen auf.



Es gibt auf der Webseite einen Artikel, der besagt, die RTX 5090 werde mindestens 1.800 Euro kosten. Die Autorin beruft sich dabei auf nicht näher spezifizierte Gerüchte. Und wichtig: Der Artikel stammt vom 18. November, genau wie der Tweet auf X.

Nun ist die Frage, ob die Autorin respektive der Ersteller des Tweets von 1.800 Euro auf Dollar umgerechnet hat, denn das ergibt in der Tat knapp 1.900 Euro (genau 1.894 Euro), oder ob die Gerüchte, auf die sie sich beruft, vielleicht von 1.900 US-Dollar sprechen und sie dann umgekehrt gewechselt hat - das sind dann wiederum rund 1.800 Euro (genau 1.804 Euro).

Da im Tweet von ungefähr 1.900 Euro die Rede ist, halten wir ersteres jedoch für wahrscheinlicher.

Wie realistisch sind 1.800 Euro für die RTX 5090?

1.800 Euro würde bedeuten, dass die RTX 5090 günstiger in den Markt einsteigt, als es bei der RTX 4090 der Fall war, die ihrerseits in Form der Founders Edition bei 1.949 Euro startete.

Es ist allerdings viel wahrscheinlicher, dass das neue Flaggschiff teurer wird als sein Vorgänger.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Da ist etwa die Inflation. Auch die Fertigung von immer größeren und/oder dichter bepackten monolithischen Chips wird aufwendiger und teurer. Mangelnde Konkurrenz dürfte sich ebenfalls ungünstig auf den Endkundenpreis auswirken. Nvidia beherrscht das High-End-Segment bereits mit der RTX 4090 unangefochten.

Und das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern. Denn AMD möchte mit der RX-8000-Reihe offenbar gar nicht erst in der Spitze angreifen, sondern sich um andere Marktsegmente kümmern. Nvidia kann den Preis für die RTX 5090 also relativ frei bestimmen.

1:08 MSI stellt neue RTX 4070 Super im schicken WoW-Design vor

Was ist sonst noch bekannt zur RTX 5090?

Bereits im September hat der Leaker kopite7kimi die meisten Spezifikationen von Nvidias kommendem Flaggschiff genannt:

Chip-Bezeichnung: GB202-300-A1

CUDA-Kerne: 21.760 (versus 16.384 bei der RTX 4090)

Grafikspeicher: 32 GByte GDDR7 (512 Bit)

TBP: 600 Watt (versus 450 Watt bei der RTX 4090)

Die Basistaktrate soll außerdem bei 2.900 MHz liegen. Zum Vergleich: Die RTX 4090 taktet in der Basis mit 2.235 MHz.

Es ist also davon auszugehen, dass die RTX 5090 unter Spielelast die 3-Gigahertz-Marke wohl recht deutlich knackt - 3.100 bis 3.200 MHz sind durchaus vorstellbar.

Was heißt das für die Performance?

Rund 30 Prozent mehr Kerne und ebenso viel höherer Basistakt lassen darauf schließen, dass die RTX 5090 in 4K-Auflösung mit Blick auf die Rasterleistung mindestens 30 Prozent flotter sein könnte als das bisherige Spieleflaggschiff.

Durch Verbesserungen der Architektur und dem Einsatz des neuen GDDR7-Grafikspeichers ergeben sich weitere Vorteile, die sich positiv auf die Performance auswirken können.

Eine spürbare Leistungssteigerung ist auch bei Raytracing zu erwarten. Zusätzlich könnte der KI-Upscaler DLSS in Version 4.0 den Blackwell-Grafikkarten (RTX-50-Reihe) vorbehalten sein, um den Wechsel auf ein neues Modell schmackhaft zu machen.

Wann soll die RTX 5090 erscheinen?

Mit der Präsentation der RTX 5090 wird allgemein im Rahmen der CES 2025 (7. bis 11. Januar) gerechnet. Der Marktstart soll ebenfalls für Anfang 2025 geplant sein.