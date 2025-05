»Für die meisten Spieler reicht das aus«: AMDs Gaming-Chef überrascht mit Aussagen zu 8 GByte VRAM

Die RX 9060 XT gibt es auch mit 8 GByte VRAM - und die reichen laut AMDs Gaming-Chef für die meisten Spieler vollkommen aus.

Wie erwartet hat AMD zur Computex 2025 die neuen Grafikkarten rund um die beiden Versionen der RX 9060 XT vorgestellt. Diese unterscheiden sich effektiv nur in einem wichtigen Punkt: dem Grafikspeicher. Denn die RX 9060 XT gibt es sowohl mit 8 als auch mit 16 GByte GDDR6-VRAM.

Wie schon bei der RTX 5060 Ti von Nvidia scheiden sich an diesen Konfigurationen die Geister, viele Nutzer erklären die 8-GByte-Variante für »Dead on Arrival«, weil die Menge an Grafikspeicher für moderne Spiele schlicht nicht ausreiche.

Nvidia argumentiert bereits seit Jahren, dass 8 GByte noch immer ausreichend sein können - und bekommt nun im Zuge der RX-9060-XT-Vorstellung überraschend explizite Unterstützung von AMDs Gaming-Chef Frank Azor.

Dieser äußerte sich auf einen X-Beitrag des spanischen Tech-YouTubers Michael Quesada, der sich in einer Präsentation mit AMD-Vizepräsidenten David McAfee darüber aufregte, dass im Jahr 2025 noch immer Grafikkarten mit nur 8 GByte Videospeicher auf den Markt geworfen werden.

Die Antwort von Azor: »Die meisten Spieler spielen noch immer auf 1080p-Auflösung und haben keinen Bedarf für mehr als 8 GByte Videospeicher«.

»Wir würden das nicht herstellen, wenn es keinen Markt dafür gäbe«

Die Antwort von Azor setzt damit fort, dass »weltweit hauptsächlich E-Sports-Spiele gespielt werden« - entsprechend gibt es auch einen Markt für diese 8-GByte-Grafikkarten, denn andernfalls würde AMD solche Modelle ja nicht bauen.

Für diejenigen, denen 8 GByte nicht ausreichen, gibt es eben die Version mit doppeltem Speicher, die Azor als »die gleiche GPU, keine Kompromisse, nur Speicheroptionen« bewirbt.

Einige Kommentare unter Azors Aussagen finden indes, dass das Problem auch mit der Namensgebung zusammenhängt: Sowohl die 8- als auch die 16-GByte-Version wird schlicht mit RX 9060 XT betitelt. Besser, weil für Kaufinteressierte deutlich klarer zu unterscheiden, wäre die Umbenennung der kleinen Speicherversion in »RX 9060« gewesen, wie viele argumentieren.