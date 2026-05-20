Paralives: Wann kommt unser Test? Stellt uns eure Fragen zum neuen Sims-Konkurrenten

Wann kommt unser Test zu Paralives? Wir verraten euch alles, was ihr wissen solltet.

Paralives erscheint am 25. Mai 2026 auf Steam im Early Access und ist ein großer Hoffnungsträger für Life-Sim-Fans und Sims-Enthusiasten. Denn aktuelle Videos sehen sehr vielversprechend aus: Paralives setzt auf einen eigenen Comic-Grafikstil, eine Erzählweise, die sich von Sims und Co. abhebt, sowie intuitives und vielseitiges Bauen.

Wir wollen natürlich klären, ob das reicht, um den König der Lebenssimulationen zu entthronen - oder ihm zumindest gefährlich zu werden. Doch wann kommt unser Test und was ist auf GameStar.de geplant? Alle Infos findet ihr hier.

Embargo vs. Release: Wann kommt unser Test?

Erste Reviews zu Paralives dürfen ab dem 20. Mai 2026 um 19 Uhr live gehen - also jetzt. Da wir die Keys erst spät erhalten haben, haben wir uns aber dazu entschieden, den Test erst zum Release zu bringen.

Ihr erhaltet unsere Eindrücke zur Early-Access-Version also pünktlich zum 25. Mai 2026, wenn das Spiel für alle an den Start geht.

Dann können wir auch über alle Features und Inhalte berichten, nachdem wir ihnen auf den Zahn gefühlt haben und sichergehen, dass ihr rechtzeitig einen vollumfänglichen Gesamteindruck von uns bekommt, um euch die Kaufentscheidung zu erleichtern.

Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, der Test wird aber im Laufe des Tages auf GameStar.de live gehen. Bis dahin könnt ihr euch ein 45 Minuten langes Gameplay-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal ansehen und euch mithilfe des neuen Trailers einen ersten Überblick verschaffen:

8:42 Neues Gameplay aus Paralives zeigt, warum Die Sims sich 2026 warm anziehen sollte

Autoplay

Weitere Infos zu Paralives allgemein und dazu, wie es nach dem Early-Access-Release mit Inhaltsupdates weitergehen soll, findet ihr hier:

Ihr seid gefragt!

Da es bis zu unserem Test damit noch ein paar Tage hin sind, wollen wir euch die Chance geben, uns entsprechend mit Fragen zu löchern. Schreibt hier in die Kommentare, was ihr über Paralives wissen wollt, worauf ihr gespannt seid und was euch basierend auf den bisher veröffentlichten Eindrücken aktuell noch Sorgen bereitet. Wir werden eure Fragen direkt in unserem Review beantworten oder entsprechend weitere Artikel nachliefern.

Paralives wurde ursprünglich im Juni 2019 angekündigt, befindet sich also schon eine Weile in Entwicklung. Das Indie-Projekt finanzierte sich zu Beginn über Patreon und suchte stets die Nähe zur Life-Sim-Community.

Das viele Feedback sorgte auch für einige kreative neue Ansätze im Spiel, basierend auf Fan-Wünschen. So lassen sich etwa die Charaktere, Möbel und Häuser bis ins kleinste Detail sehr fließend anpassen und auch eine offene Stadt-Welt zum Erkunden ist Teil des Spiels.