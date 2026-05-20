MSI bereitet den Launch des nächsten Handhelds vor und er könnte einer der schnellsten auf dem Markt werden

MSIs nächstes Intel-Handheld taucht in europäischen B2B-Listen auf – als Launch Pack mit Arc G3 Extreme, 32 GByte RAM und 1 TByte SSD. Eine Ankündigung auf dem Computex scheint zum Greifen nah.

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Jusuf Hatic
20.05.2026 | 20:50 Uhr

MSI Claw 8 AI+ dient als Orientierung – das neue Claw 8 EX AI+ soll ebenfalls als Bundle erscheinen. (© MSI) MSI Claw 8 AI+ dient als Orientierung – das neue Claw 8 EX AI+ soll ebenfalls als Bundle erscheinen. (© MSI)

Seit einigen Monaten kursieren Hinweise auf einen neuen Handheld von MSI – nun verdichtet sich das Bild.

In einem polnischen B2B-Katalog des Anbieters »Buy-IT« sowie beim österreichischen Händler »API Österreich« ist das Gerät unter dem Namen »MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack-015« gelistet (via Videocardz). Die Einträge führen ein 8-Zoll-FHD+-Display, 32 GByte Arbeitsspeicher, 1 TByte SSD und Windows 11 Home auf.

Was der Launch Pack konkret enthält, bleibt bislang offen. Weder die polnische noch die österreichische Quelle liefert Details zum Bundle-Inhalt – vermerkt sind lediglich SKU »001T91-015« und EAN »4711377460262«. MSI selbst hat das Claw 8 EX AI+ bis hierhin nicht offiziell angekündigt.

Video starten 1:07 MSI Claw 8 AI+: Der neue PC-Handheld im Überblick

Claw 8 EX AI+: Was die bislang bekannten Specs verraten

Einen konkreteren Blick auf das Innenleben erlaubte bereits ein früherer Eintrag beim italienischen Händler »Ollo«:

  • Demnach soll das Claw 8 EX AI einen 8-Zoll-Touchscreen mit 1.920 x 1.200 Pixeln, 120 Hz und 100 % sRGB-Abdeckung bei 500 cd/m² Helligkeit mitbringen.
  • Hinzu kommen Wi-Fi 7 und ein 80-Wh-Akku. Der dort genannte Preis von 1.599 Euro war ohne Verfügbarkeitsdatum angegeben; das Produkt war als nicht lieferbar markiert.

Welche CPU- und GPU-Konfiguration konkret zum Einsatz kommt, ist bisher nicht kommuniziert. Der Modellname »CG3EM« legt allerdings nahe, dass Intels Arc G3 Extreme verbaut ist. Handheld-Fans wie Linh setzen genau in diese Intel-Generation große Hoffnungen.

Computex als wahrscheinlichster Ankündigungstermin

Laut Videocardz dürfte MSI das Claw 8 EX AI+ in rund zwei Wochen auf dem Computex ankündigen – oder unmittelbar davor. Das würde ins gewohnte Muster passen: Computex ist der Ort, an dem PC- und Handheld-Hersteller neue Plattformen traditionell ins Rampenlicht schieben.

Das aktuelle Modell in Form des Claw 8 AI+ A2VM mit Core Ultra 7 258V und Arc 140V Graphics wurde seinerzeit ebenfalls rund um die Messe vorgestellt.

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